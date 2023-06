Netflix emocionó a los fans en el evento Tudum

La plataforma más popular del streaming, conquistó el Parque Ibirapuera en San Pablo, Brasil con TUDUM, el evento global para celebrar a fans.

Presentado por Chase Stokes (Outer Banks), Maitreyi Ramakrishnan (Yo nunca), y Maisa (De vuelta a los 15), y con algunas de las estrellas más destacadas de Netflix como Henry Cavill (The Witcher), Gal Gadot (Agente Stone), Chris Hemsworth (Misión de Rescate), y Arnold Schwarzenegger (Fubar), entre otros.



Al evento asistieron más de diez mil fans, y muchos más alrededor del mundo se sumaron a la transmisión en vivo desde YouTube.com/@NetflixLATAM.



Mirá el evento completo en el canal oficial de Netflix Latinoamérica:

Durante dos horas, fueron presentadas desde San Pablo, noticias exclusivas, avances, y primeros vistazos de las series, películas y juegos favoritos de los fans, con apariciones especiales de estrellas y creadores de Netflix que mantuvieron al público muy emocionado.

Mirá algunos de los anuncios más relevantes de esta edición de TUDUM, un evento global para fans:

MISIÓN DE RESCATE 2

Chris Hemsworth y Sam Hargrave, director de la cinta Misión de rescate 2, que recién estrenó este viernes 16 de junio en Netflix, emocionaron a los fans desde el escenario de TUDUM confirmando que una tercera entrega ya se está preparando.



EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO

Este año, el juego que sorprendió a los fans de todo el mundo, se volverá realidad y en TUDUM se reveló el primer adelanto de esta nueva serie de competencia.YouTube



EL JUEGO DEL CALAMAR

¡Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun y Gong Yoo regresarán para la temporada 2 de El juego del calamar! Y en TUDUM se dieron a conocer los cuatro nuevos actores que se unirán al elenco: Yim Si-wan (Identidad desbloqueada), Kang Ha-neul (Piratas, el último tesoro de la corona), Park Sung-hoon (La gloria), y Yang Dong-geun (Yasha: Operaciones despiadadas)YouTube



YOU

Penn Badgley, protagonista de una de las series favoritas del público, compartió un saludo especial en el que además, reveló más detalles sobre lo que los fans disfrutarán en la última temporada de You.YouTube



ÉLITE

Se acerca la temporada 7 de Élite, en la que Anitta, la estrella mundial brasileña de pop, se suma al elenco. En TUDUM, el brasileño André Lamoglia y la argentina Valentina Zenere, ambos protagonistas de la serie, revelaron que el 20 de octubre de este año, los fans podrán ver más historias de los estudiantes de Las Encinas.YouTube



BRIDGERTON

India Amarteifio y Corey Mylchreest, protagonistas de la serie La Reina Charlotte: una historia de Bridgerton, saludaron en vivo a los fans desde el escenario en São Paulo, acompañados de un saludo virtual de Golda Rosheuvel. Además, a esta celebración se sumó Nicola Coughlan, quien presentó un primer vistazo de Penelope y Colin en Bridgerton, temporada 3. Instagram



EMILY EN PARIS

¡Roma será el siguiente destino de Emily en la cuarta temporada de esta serie! Así lo reveló Lily Collins en un video especial que fue parte de TUDUM.YouTube



BERLIN

Pedro Alonso no podía faltar en esta celebración para compartir un primer avance de Berlín, la nueva serie de los creadores de La Casa de Papel, en la que el plan de este personaje tan especial es robar 44 millones de euros en una tarde. Esta serie llegará a Netflix en diciembre.YouTube



EL AMOR ES CIEGO

Con un saludo especial, Vanessa y Nick Lachey, conductores de El amor es ciego, compartieron en TUDUM un primer vistazo a la quinta temporada de este reality show.YouTube (disponible solo en inglés).



DE VUELTA A LOS 15

La espera de los fans ya casi termina, pues por fin pudieron disfrutar de un adelanto de la segunda temporada de la exitosa serie brasileña, De vuelta a los 15, presentado por la misma Maisa, que da vida a Anita, en su versión de 15 años. El 5 de julio será el estreno en Netflix.YouTube (disponible solo en inglés).



COBRA KAI

Los senseis favoritos Ralph Macchio y William Zabka, agradecieron el cariño de los fans a lo largo de las 5 temporadas de Cobra Kai y compartieron un video especial en el que ellos y elenco adicional de la serie se prepara para la sexta y última temporada. YouTube



YO NUNCA

Desde el escenario de TUDUM en San Pablo Brasil, los actores Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet y Jaren Lewison, presentaron una retrospectiva muy especial de Yo nunca, para seguir celebrando la última temporada de esta serie favorita de los fans.YouTube



THE ARCHIES

Un mundo familiar y al mismo tiempo nuevo, situado en los años 60, y del que el público ya conoce los cómics, libros y ¡Riverdale! será mostrado en la cinta del director Zoya Akhtar. El primer avance de The Archies fue revelado desde TUDUM por algunos de los miembros del elenco: Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda y Vedang Raina.YouTube (disponible solo en inglés).



HEARTSTOPPER

Kizzy Edgell y Corinna Brown, parte del elenco de Heartstopper, realmente sorprendieron a los fans de esta serie favorita, a través de un video en el que presentaron por primera vez la escena con la que la temporada 2 comenzará, además de ¡los títulos de los 8 episodios de esta nueva entrega!YouTube



LA LUZ QUE NO PUEDES VER

Un vistazo exclusivo de esta serie en la que, dos adolescentes en la Segunda Guerra Mundial, comparten una conexión secreta que se convertirá en un faro de esperanza en los tiempos más oscuros, fue presentado en vivo desde Brasil por los protagonistas Aria Mia Loberti y Louis Hofmann.YouTube



LUPIN

Omar Sy continúa trabajando en la tercera temporada de Lupin, pero saludó a los fans de TUDUM y les mostró material exclusivo de las nuevas aventuras y peligros que enfrentará Assane Diop cuando la serie se estrene este próximo 5 de octubre.YouTube



EL PROBLEMA DE LOS 3 CUERPOS

Por primera vez, los fans disfrutaron del exclusivo adelanto de la serie de misterio y suspenso El problema de los 3 cuerpos, presentado desde TUDUM por Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp y John Bradley, parte del elenco de esta impresionante serie, de los creadores de Game of Thrones. YouTube | Mayor información de la serie acá (en inglés).



CONTENIDO COREANO

Durante el último año, las series y películas coreanas se han convertido en uno de los contenidos favoritos de los fans, tanto, que tres de los títulos más vistos de Netflix son de este país. Por eso, TUDUM presentó el primer vistazo de las nuevas temporadas de D.P. y Sweet Home, además de adelantos de algunos de los títulos y películas más populares de Corea.YouTube



THE WITCHER

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver en exclusiva un adelanto de la tercera temporada de The Witcher, presentado desde el escenario de TUDUM por Anya Charlotra, Joey Batey, Freya Allan y Henry Cavill, el protagonista de la serie, quien como despedida de su personaje, agradeció a los fans el cariño que han demostrado a su personaje todo este tiempo.YouTube



THE QUEEN’S GAMBIT CHESS

Muy pronto, los fans que se enamoraron del ajedrez gracias a la exitosa serie limitada Gambito de dama, podrán acercarse aún más al mundo de esta historia, recibir tips de la misma Beth Harmon, el personaje central, y ¡jugar ajedrez! El juego de la serie estará disponible en Netflix el 25 de julio y en TUDUM se presentó un adelanto.YouTube (Material solo en inglés)



EL CLON DE TYRONE

Los actores John Boyega, Teyonah Parris ¡y hologramas de ellos mismos! compartieron desde San Pablo, en TUDUM, el avance de la cinta El clon de Tyrone que se estrenará en Netflix el 21 de julio, y en la que también participa Jamie Foxx.YouTube



A TRAVÉS DEL MAR

Con un saludo especial, Clara Galle y Julio Peña emocionaron a los fans al revelar que la historia de amor entre Ares y Raquel continuará en A través de tu mirada, una tercera película que llegará a Netflix en 2024.YouTube

OUTER BANKS

Chase Stokes, quien fue uno de los conductores de TUDUM, presentó la nueva imagen que tendrán los Pogues en la cuarta temporada de Outer Banks, de la cual también es protagonista.YouTube (Material solo en inglés)



EL ELEGIDO

Los fans pudieron ver un adelanto de la serie mexicana El Elegido, basada en la conocida trilogía de la novela gráfica American Jesus, creada por el escritor Mark Millar y el artista Peter Gross y que se estrenará en Netflix el 16 de agosto. El protagonista Bobby Luhnow, junto con los actores Dianna Agron, Lilith Curiel, Juanito Anguamea, Jorge Javier Arballo y Alberto Pérez-Jacome saludaron a los fans de TUDUM con un video especial.



AVATAR: LA LEYENDA DE AANG

Desde el escenario de TUDUM, Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley y Dallas Liu, los protagonistas de Avatar: The Last Airbender, emocionaron a los fans al mostrar por primera vez cómo se verán sus legendarios personajes en la serie live-action de Netflix que se estrenará en 2024.YouTube | Imágenes



MERLINA

La temporada 2 de Merlina está en camino, pero mientras tanto, los actores Emma Myers, Joy Sunday y Hunter Doohan, discutieron algunas teorías de los fans sobre qué le depara a la Academia Nunca Más en la nueva entrega de la serie.YouTube



REBEL MOON

Zack y Debbie Synder, acompañados de la actriz Sofia Boutella, presentaron en vivo desde San Pablo, un emocionante detrás de cámaras de su próxima cinta de acción Rebel Moon que llegará a Netflix el 22 de diciembre de este año. YouTube



ONE PIECE

¡Piratas, reúnanse! Acaba de zarpar en TUDUM el primer vistazo de la serie One Piece, presentado personalmente por su protagonista, el mexicano Iñaki Godoy como el icónico Monkey D. Luffy y los infalibles Sombreros de Paja, interpretados por Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson y Taz Skylar. Además anunciaron que One Piece se estrenará ¡este 31 de agosto! YouTube



FUBAR

El Director General de Acción de Netflix, Arnold Schwarzenegger, compartió un explosivo anuncio con el público de TUDUM al revelar que volverá como Luke Brunner en una segunda temporada de Fubar. YouTube



STRANGER THINGS

Si los fans no podían esperar más para que se estrene la quinta temporada de Stranger Things, ahora menos ya que desde TUDUM, Arnold Schwarzenegger anunció que ¡Linda Hamilton se unirá al elenco de la nueva entrega de esta serie favorita de los fans!

AGENTE STONE

Gal Gadot, Alia Bhatt y Jamie Dornan, protagonistas de Agente Stone, presentaron en exclusiva en el escenario de TUDUM el avance y emocionaron a los fans contando algunas anécdotas sobre esta cinta llena de acción que se estrenará el próximo 11 de agosto. Youtube