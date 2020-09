Su visión del mundo a través del humor gráfico, abrió los ojos de varias generaciones.

Quino murió a los 88 años pero su legado vivirá por siempre con sus personajes emblemáticos.

La noticia de su fallecimiento tuvo rápidas repercusiones en redes sociales.

En Argentina no idolatramos por mayoría absoluta. No existe personaje adorado que no soporte un contrapeso de descrédito. El Che, Evita, Borges... Cuando alguien los nombra con amor, siempre otro salta con un pero. Hasta hoy. Hoy, por fin, se nos murió alguien por unanimidad. https://t.co/ntaaEvcmnb