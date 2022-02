La periodista, escritora y docente argentina, Mariana Enriquez fue nominada para recibir otro premio internacional, por su último libro "Los peligros de fumar en la cama". La autora es reconocida por formar parte de los escritores de la "nueva narrativa argentina".​



Anteriormente, ya obtuvo los premios internacionales Booker Prize y el Kurkis en 2021, por el mismo título. En esta oportunidad, quedó seleccionada para la categoría ficción de Los Ángeles Times Book Prizes. Los ganadores se darán a conocer el 22 de abril.



También participan de la 42º edición del premio que otorga el periódico de Los Ángeles Times, en la categoría ficción: "I Love You but I’ve Chosen Darkness", de Claire Vaye Watkins; "Harrow", de Joy Williams, "American Estrangement", de Saïd Sayrafiezadeh; y "In the Company of Men", de Véronique Tadjo.



"Los peligros de fumar en la cama", cuenta con traducción de Megan McDowell. Se trata de una docena de relatos góticos y de terror en los que Enriquez construye una atmósfera metafórica sobre temas y problemáticas actuales como la depresión, la pobreza,​ los desórdenes alimenticios,​ la desigualdad y la violencia de género.



Este título que se publicó en Argentina en 2016, a través del sello Anagrama, también tuvo la recomendación del Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, quien lo definió "el descubrimiento más emocionante que he hecho en la ficción desde hace algún tiempo".





