LP - How Low Can You Go [Official Music Video]

La gran cantante y compositora internacional LP lanza “How Low Can You Go”, single que le sigue al exitoso “The One That You Love” que suma más de 11 millones de reproducciones en YouTube y más de 10 millones de streams en Spotify.

""How low can you go" es una canción arrogante, pensativa y sensual que refleja las emociones encontradas nacidas de la aventura nocturna, la autoexploración y la montaña rusa del amor, contada a través de la particular y maravillosa voz de LP", según difunde el comunicado de prensa.

LP describe su nuevo trabajo musical: “'How Low Can You Go' representa una amalgama de muchas noches locas que he tenido en Nueva York y Los Ángeles. A veces se quedan contigo. Tienes sentimientos por estos personajes y situaciones en toda su hermosa y defectuosa locura. A menudo siento esta necesidad al estilo de Holden Caulfield de saber cuáles pueden ser las peores cosas en la vida, según yo y los demás. Creo que eso me ayuda a estar segura de lo que no quiero y a apreciar lo que quiero. Esa claridad me informa lo que quiero a continuación".

Acompañando la canción hay un nuevo video, filmado en el Hotel El Ganzo, y dirigido por Eric Maldin. Inquietante y soñador, y plagado de iconografía religiosa, el video se estrenó en el canal de YouTube de LP.

Maldin dijo sobre el video: "Para mí, 'How Low Can You Go' se sintió como un reflejo de una vida pasada y una transformación en el futuro, así que realmente quería explorar imágenes sobre cómo reflexionar sobre una experiencia pasada. Obviamente en México hay un profundo respeto por la otra vida, así que sentí que sería un buen motivo para explorar. Tenía muchas ganas de infundir la inspiración de "El Día De Los Muertos" a lo largo de la película. LP es una artista muy divertida para trabajar y fue realmente abierta a mis ideas mientras me brindaba mucha dirección creativa y divertida en el camino. Realmente no puedo agradecerle lo suficiente a ella y a todo el equipo mexicano local por hacer que esto sucediera de manera segura en medio de la pandemia".

LP comentó: "El video de "How Low Can You Go" te lleva a un viaje a través de lo que inspiró la canción: algunas noches salvajes y sórdidas que he experimentado a lo largo de los años y las personas que he conocido. A veces, incluso si uno solo pasa una pequeña cantidad de tiempo con alguien, deja una impresión sobre vos y en vos. A veces me pregunto "¿y si…?” y también hubo muchos momentos en los que tomé ese camino y cambió mi vida y me empujó a los límites del bien y del mal y las posibles consecuencias de ambos. Este video es una fantasía de lo que quería de uno de esos momentos".

El pasado 14 de noviembre, la artista realizó dos conciertos en vivo "88FIVE LIVE at Drive-In OC with LP" en el City National Grove de Anaheim. Estas actuaciones, las primeras frente a un público en casi un año, se transmitieron en vivo en todo el mundo.

Sobre LP:

Laura Pergolizzi, conocida como LP, es una cantautora y compositora estadounidense. Saltó a la fama internacional con “Lost On You” en 2017. El álbum homónimo fue certificado disco de diamante en México y Francia, cuádruple Platino en Italia, Platino en Grecia y Polonia, Oro en Bélgica y Suiza. Ha escrito canciones para otros artistas, incluidos Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis, Mylène Farmer y Christina Aguilera.



El 29 de mayo de este año, la artista lanzó su primer álbum en vivo Live In Moscow, grabado en el Crocus City Hall de Moscú en 2019 frente a una multitud. El show abarca varios álbumes, incluidos los hits "Lost On You" y "Girls Go Wild", junto a dos medleys con covers de Kings of Leon y The Rolling Stones.