Netflix Latinoamérica organizó un Mundial de series en su cuenta de Twitter de Latinoamérica, en el que votaron más de 3 millones de seguidores.

Participaron 32 ficciones, algunas con muchas temporadas encima y otras debutantes, y el sistema fue de eliminación directa a través de llaves que comenzaron en Octavos de final. En un grupo estaban las series The Umbrella Academy, Ozark, Narcos, Élite, You, Atypical, Luis Miguel y La casa de las flores. En el otro Orange is the new black, Sex education, Stranger Things, La maldición de Hill House, Inconcebible, Poco Ortodoxa, La casa de papel y Dark.

Luego de la primera eliminación quedaron en los Cuartos de Final Atypical, Narcos, Élite y La casa de las flores, mientras que en del otro lado clasificaron Sex Education, Strangers Things, Poco Ortodoxa y Dark.

La Semifinal enfrentó a la serie Atypical con Élite y a Strangers Things con Dark, una competencia que tuvo a cientos de miles de fanáticos votando y haciendo campaña en las redes sociales para que finalmente triunfe su favorita, aunque claro, solo dos pasarían a la gran final, que poniendo cara a cara a dos grandes producciones como Élite y Dark. Una de España contra otra de Alemania, Hollywwod en esta, la vio por TV.

Y finalmente, luego de 5 dias de Mundial, Dark se consagró campeona.

DARK - Trailer Subtitulado 2017

La serie de drama sobrenatural y ciencia ficción que tiene hasta el momento 2 temporadas fue la más votada por el público en las redes. El resultado coincide con el triunfo que obtuvo la ficción alemana en el concurso organizado hace apenas una semana por Rotten Tomatoes, la famosa web estadounidense especializada en series y cine.

Dark cuenta la historia de 4 familias de Winden, un pequeño pueblo de Alemania. Las acciones principales suceden en el presente, durante el año 2019, cuando la misteriosa desaparición de dos niños de la comunidad, así como otros incidentes peculiares, recuerdan situaciones similares ocurridas en 1986. A partir de ahí, la serie se desarrollará en distintas épocas, siempre separadas entre sí por ciclos de 33 años. Es a través de todos estos momentos que se irán descubriendo las incógnitas, y la relación y origen de los personajes y de las circunstancias que desencadenaron toda la historia.

Está dirigida por el reconocido cineasta suizo Baran bo Odar (Silencio de hielo) y escrita por la guionista y actriz Jantje Friese. Dark está producida por Quirin Berg, Max Wiedermann y Justyna Müsch y protagonizada por Oliver Masucci, Karoline Eichhorn y Louis Hofmann.

La primera temporada se estrenó en Netflix el 1 de diciembre de 2017 con un total de 10 episodios, mientras que la segunda contó con 8 episodios y fue subida a la plataforma el 21 de junio de 2019.

En mayo del año pasado la cuenta oficial de Netflix anunció la renovación para una tercera y última temporada con la cual esperan cerrar todos los cabos sueltos de las primeras dos entregas.

