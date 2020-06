La tragedia de la puerta 12 fue un suceso fatal que ocurrió el 23 de junio de 1968 en el Estadio de River Plate, cuando murieron aplastadas 71 personas, con un promedio de edad de 19 años, y resultaron heridas 113, a la salida del partido de fútbol disputado ese día entre el equipo local y su clásico rival Boca Juniors. Se trata de la mayor catástrofe de la historia del deporte argentino. Todos los muertos eran simpatizantes de Boca Juniors. Pese a las fuertes sospechas sobre la actuación de la Policía Federal y el Club Atlético River Plate, las causas y responsabilidades de la masacre nunca fueron adecuadamente establecidas. Sugerimos ver gratis en el sitio CINE.AR el documental" La puerta 12" del año 2008, una interesante investigación de su director: Pablo Tesoriere.

Historias Innecesarias: Puerta 12 - La mayor tragedia del futbol argentino

Cumple 45 años. El 23 de Junio de 1975 nace Luis Fernando Moulin, en la Ciudad de Corrientes. Cantante, músico guitarrista y compositor.

Miembro fundador del conjunto “Los Alonsitos” en 1985, junto a los hermanos Marco y Marcelo Roselli y Ariel Báez. En ese momento era un niño.

En 2011 tras veintiséis años decide alejarse del conjunto. Dos años más tarde, en 2013, inicia su carrera como solista.

Obras: A veces pasa (con Marcelo Roselli) – Amándote (con Marcelo Roselli y Julio Regúnaga) – Candombe pa ti (con Marcelo Roselli) entre otras.

La changa de los Domingos (T.Parodi) - Luis Moulin & Belén Belcastro

El 23 de junio se recuerda el Día Internacional de las Viudas. Fue proclamada el 21 de diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de darle un reconocimiento especial a la situación de las viudas de todas las edades y de todas las regiones y culturas.

DIA MUNDIAL DE LAS VIUDAS

Comité Olímpico Internacional. Cada 23 de junio se celebra el Día Olímpico. Fue proclamado en 1948 por el Comité Olímpico Internacional (COI), y en esta fecha se busca promover los valores olímpicos en el mundo. Es en conmemoración a la creación del Comité Olímpico Internacional en 1894, por el barón Pierre de Coubertin.

Comité Olímpico Internacional

El 23 de junio de 1935 cantó por última vez Carlos Gardel. Fue en la ciudad colombiana de Medellín, que ofreció una audición especial que cerró con el tanto “Tomo y obligo”. Al día siguiente, Gardel falleció en el choque de dos aeroplanos a punto de despegar sobre la pista del Aeropuerto Las Playas de la ciudad de Medellín.

Carlos Gardel canta Tomo y Obligo

El 23 de Junio de 1971, comienzan su aventura por los caminos de la música el popular y emblemático conjunto folklórico Boliviano “Los Kjarkas”. La iniciativa fue tomada en esta fecha por Wilson Hermosa González y fue secundado por sus hermanos Castel Hermosa González, Gonzalo Hermosa Gonzales y Edgar Villarroel.Como casi todo conjunto folklórico ha sufrido cambios en sus integrantes a través de los años. En esta página adherimos al aniversario publicando un recital completo.

Este un trabajo reciente hecho en cuarentena....

Kjarkas - Wayayay

Cumple 43 años: Jason Thomas Mraz nació en Mechanicsville, Virginia el 23 de junio de 1977, es un cantautor, autor y actor estadounidense cuyo estilo musical está influido por el reggae, el pop, el rock, el folk, el jazz y el hip hop. Es conocido principalmente por sus cuatro grandes éxitos, "The Remedy (I Won't Worry)", "I'm Yours", "Lucky" y "I Won't Give Up".

Jason Mraz - I'm Yours (Official Video)

Cumple 93 años Jacobo Langsner nació en Romuli, Rumania, 23 de junio de 1927,​ es un dramaturgo y escritor de fuerte presencia en el teatro uruguayo a partir de 1950. El autor ha escrito: «El punto esencial de lo que escribo se apoya en la hipocresía de la clase media a la que pertenezco».

​ En su obra se destacó la presencia protagónica de grandes actrices del teatro uruguayo, en especial, China Zorrilla, Estela Medina y Maruja Santullo. Autor de obras fundamentales: Malayunta, Darse cuenta, son sólo algunas. Ha sido multipremiado.

China Zorrilla y Jacobo Langsner

Cumple 76 años. El 23 de Junio de 1944 nace Cesar Manuel "Coco" Martos, en San Miguel de Tucumán. Cantor, autor, compositor. Ha formado parte de los Tucu Tucu y luego fundó Los de siempre.

Obras: Obras: Amor, amor (con Víctor Yunes Castillo, Carlos y Rubén Botallo) - Canción de siempre (con Julio Sáenz) - Claridad de amor (con Daniel Altamirano) - Como la lluvia al verano (con Daniel Altamirano) etc.

ROBERTO PEREZ Y COCO MARTOS LULES 2011

El 23 de junio de 2012, River decretó su regreso a Primera División: el Millonario venció 2-0 a Almirante Brown en el Monumental, con goles de David Trezeguet, y se consagró campeón de la B Nacional con Matías Almeyda como DT.

Ascenso: River 2 vs Almirante Brown 0 - Nacional B 2012 - HD FULL - Fecha 38

Jonas Edward Salk nació el 28 de octubre de 1914 y murió el 23 de junio de 1995,​ fue un investigador médico y virólogo estadounidense, principalmente reconocido por su aporte a la vacuna contra la poliomielitis.

Dr. JONAS SALK LA VACUNA QUE CAMBIÓ EL MUNDO Documental Historia Medicina Poliomielitis Documentales

Raúl Aubel fue un actor argentino de cine, teatro y televisión que nació en el barrio de Palermo de Buenos Aires, Argentina el 23 de junio de 1936 y falleció en la misma ciudad , el 9 de febrero de 1997.

