La fecha de San Valentín es una celebración mundial. Podría pensarse que elegir este día para casarse es una garantía de que el matrimonio sea "Hasta que la muerte los separe". Hicimos un recorrido por la historia de parejas famosas del mundo del espectáculo, para ver cómo les fue.

Meg Ryan y Dennis Quaid

Meg y Dennis se conocieron en 1987, durante el rodaje de "Viaje insólito". En 1988 oficializaron su romance. Ella era considerada una actriz angelical, la novia de América y reina de las comedias románticas. Él, en esos años vivía tiempos de galán de taquilla. Eran la pareja soñada, pero puertas adentro atravesaban grandes dificultades, debido a la adicción a la cocaína por parte de Dennis. La boda se iba a realizar en 1990 y se suspendió para que el actor se rehabilitara. Luego, se casaron en 1991 en Los Ángeles, el 14 de febrero. El matrimonio era feliz con escapadas románticas y secretas y glamour en la alfombra roja de cada evento. Luego en 1992, con la llegada de su hijo Jack, coronaban una familia feliz. Lejos de los flashes, la historia era otra: adicciones, ego e infidelidades deterioraron el matrimonio. En la filmación de "Prueba de vida" (2002), Meg se enamoró de Russell Crowe. La pareja se separó y divorció.

Sharon Stone y Phil Bronstein

La actriz Sharon Stone y el periodista Phil Bronstein estuvieron nueve meses de novios y decidieron celebrar su boda. Se conocieron en una fiesta en 1997 y luego del primer encuentro Sharon dijo: “Me di cuenta que ya era hora de arreglar mi corazón”. Ella era un ícono erótico por sus trabajos en "Bajos Instintos" y "Sliver". Él, llevaba un perfil mas bajo, con una gran carrera. Era muy reconocido como reportero, contaba con una nominación al Pulitzer y un cargo como Redactor Jefe en el San Francisco Chronicle.

Los novios se casaron el 14 de febrero de 1998. Realizaron una ceremonia soñada en la mansión de la actriz en Benedict Canyon. No faltó el caviar, champagne, orquídeas y rosas, entre mucho mas lujo. Los invitados fueron 120, entre los que asistieron: Antonio Banderas, Melanie Griffith y James Woods. La música corrió por cuenta del gran Ray Charles al piano con una imponente orquesta de fondo.

En el año 2000 adoptaron a Roan, luego el matrimonio se desmoronó. La actriz sufrió una hemorragia cerebral y fue internada de urgencia en un hospital de San Francisco. En su recuperación, el esposo se mantuvo bastante ausente y entonces se divorciaron. En el juicio por la tenencia del niño, el periodista ganó, al argumentar que Sharon no estaba en condiciones de cuidarlo. Luego el tiempo le daría la revancha. Stone adoptó a dos niños mas y en 2017 fue elegida “Madre del año”. En diciembre de 2019 la actriz confesó que trató de buscar pareja en una app de citas. “Si no resultó San Valentín que funcione el amor virtual!”, manifestó a sus espléndidos 61 años.

Elton John y Renate Blauel

Sí, Elton se casó con una mujer. Sucedió el 14 de febrero de 1984 en Australia. Ella trabajaba con el cantante. El matrimonio duró hasta 1988, año en que el músico se declaró abiertamente homosexual. En 2014 contrajo matrimonio con su actual pareja David Furnish, luego de la aprobación del matrimonio igualitario en el Reino Unido. Elton es uno de los defensores más fuertes de la causa LGBT en el mundo.

Mayte Garcia y Prince

Mayte Garcia era una adolescente cuando conoció a Prince. Es una bailarina y cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña y tenía 22 años cuando se casó con el cantante. La boda fue el 14 de febrero de 1996. Luego, ella quedó embarazada. Su hijo nació con una extraña enfermedad, el síndrome de Pfeiffer y murió a los pocos días. Esto significó una ruptura en la pareja y anularon el matrimonio en 1999. El tiempo que duró la pareja está considerado una de las épocas más brillantes en la carrera de Prince, específicamente con el disco "The Gold Experience" de 1995. En 2017, Mayte publicó un libro biográfico titulado "Mi vida con Prince".

Salma Hayek y Francois-Henri Pinault

La actriz mexicana y el millonario francés viven una historia de amor sacada de un cuento de hadas. La pareja se enamoró en Venecia, se casó en San Valentín y renovó los votos matrimoniales en una fiesta de lujo y viven muy felices junto a su hija Valentina. Se conocieron en 2006 en una exposición de arte en el Palazzo Grassi, parte del imperio de la familia Pinault que incluye importantes marcas de ropa de lujo -su compañía Pinault-Printemps-Redoute es dueña de Gucci, Balenciaga e Ives Saint Laurent-. diarios, canales de televisión y hasta un club de fútbol.

Salma era la actriz latina más importante del momento y había tenido una relación de cuatro años con el actor Edward Norton que la dejó decepcionada del amor. En entrevistas declaró que no creía en el matrimonio y que se veía sola, sin pareja.

El 14 de febrero de 2009 se casa con Francois (divorciado, con dos hijos), en una boda en Venecia. La fiesta comenzó con un baile de máscaras en la mítica Punta Della Dogana. La ceremonia religiosa fue en el mismo lugar en el que se habían conocido. Entre los invitados estaban: Penélope Cruz, Luis Miguel, Charlize Theron, Javier Bardem, Ashley Judd, Emir Kusturica, Bono, Prince y el ex primer ministro francés, Jacques Chirac y su esposa Bernardette. Los festejos fueron en la ópera más antigua del mundo: La Fenice, un teatro construido en 1792.

En 2018 renovaron los votos matrimoniales y se mostraron vía redes sociales. Realizaron una ceremonia sencilla en las playas de Bora Bora. La actriz dijo: “El mejor momento de este verano fue cuando mi marido me organizó una ceremonia sorpresa para renovar nuestros votos matrimoniales. Yo hubiera escogido otro vestido pero me dijeron que íbamos al spa”.

Adriana Lima y Marko Jaric

La pareja se conoció en 2006 y realizaron su boda en 2009. La supermodelo brasileña Adriana Lima y el basquetbolista serbio Marko Jaric cruzaron sus caminos en una fiesta en Los Ángeles y se sintieron atraídos.

Adriana nació en un hogar humilde en Salvador de Bahía y un día alguien la descubrió en un centro comercial y su vida de adolescente cambió para siempre. Dejaba atrás la idea de ser monja para subirse a las pasarelas mas famosas del mundo. Llegaron las propuestas económicas de grandes marcas hasta ser la cara de Victoria Secret. Tuvo un romance con Lenny Kravitz.

Por su lado, Marko llegaba a la NBA luego de una carrera en el básquet italiano, donde brilló en Bolonia junto a Manu Ginóbili. Cuando conoció a Adriana, supo expresar: “Yo no era una persona que fácilmente se pudiera enamorar”. Ella dijo: “Es inteligente, es divertido, es atlético”. El 12 de junio de 2008, en su cumpleaños número 26, Adriana recibió la propuesta de casamiento. No dudaron en elegir el Día de San Valentín de 2009. En noviembre nació su hija Valentina y en 2012 tuvieron a Sienna. En 2015, anunciaron la separación: “Después de una larga y cuidada consideración, hemos decidido separarnos. Estamos muy felices de ser los padres que somos de dos niñas increíbles a las que continuaremos cuidando”. Otra vez, elegir a San Valentín para casarse no fue garantía de éxito.