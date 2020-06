Liam Gallagher estrenó “Sad Song”. Se trata de una canción que fue grabada en el Hull City Hall ubicado en Yorkshire, Inglaterra. Es el primer sencillo de su MTV Unplugged que saldrá a la venta el día 12 de junio.

Liam Gallagher es un cantante y músico inglés famoso por haber sido vocalista de Oasis y después formar su banda llamada Beady Eye. Con ese proyecto lanzo dos discos y ahora en su faceta de solista lanza un nuevo álbum.

La grabación de esta canción contó con Paul Arthurs "Bonehead", ex Oasis, como guitarrista. Juntos lanzaron una convocatoria en las redes sociales para organizar un Zoom con fans para hablar del nuevo álbum. La cita es el 17 de junio.

A post shared by Liam Gallagher (@liamgallagher)

Por otro lado, Liam, en plena pandemia del coronavirus, anunció que tocará para el personal del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Será con entrada gratis. El concierto se programó para el 29 de octubre.

Mirá el Tracklist completo:

1. Wall Of Glass

2. Some Might Say

3. Now That I Found You

4. One of Us

5. Stand By Me

6. Sad Song

7. Cast No Shadow

8. Once

9. Gone

10. Champagne Supernova