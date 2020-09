La aplicación multiplataforma que se utiliza para la reproducción de música vía streaming, lanza un nuevo podcast para conocer a fondo a nuestros artistas.

El encuentro transporta a los oyentes a 10 momentos íntimos entre Bebe Contepomi y grandes exponentes de la música.

Lado BB invita a los usuarios a un recorrido auditivo único, que los hará parte del lado BB de la música, ese que no sabíamos que existía. El referente de la música argentina y latinoamericana Bebe Contepomi, recorre la intimidad de grandes artistas. Desde este martes, está disponible en Spotify el primer episodio que explora el mundo íntimo del grande del rock, Fito Páez.

Escuchalo aquí.

El universo de la música tiene una infinidad de sonidos e historias extraordinarias que contarnos; pero siempre hay un rincón que parece quedar oculto. Lado BB explora ese costado, contado en primera persona por sus protagonistas y te invita a una experiencia inmersiva de la que te vas a sentir parte. No importa desde dónde estés escuchando el podcast, siempre vas a sentir que estás ahí con ellos. En cada episodio, a través de los sonidos y conversaciones mientras recorremos Abbey Road junto a Cucho Parisi, o caminamos por el norte de Argentina en búsqueda de la canción perdida junto a Mollo, vas a emprender un viaje acompañado de leyendas de la música, y vas a llegar hasta donde permitas que la imaginación te lleve. Historias, anécdotas y confesiones serán parte de este encuentro.

Cada semana se irán sumando nuevos episodios, donde Bebe se encontrará con los siguientes artistas: Fito Páez, Lali, Ricardo Mollo, Andrés Calamaro, ‘Cucho’ Parisi, Pablo Lescano, Adrián Dárgelos, Gustavo Santaolalla, C Tangana y David Lebón.

“Cuando pensamos en el proyecto queríamos transmitir mucho más que una entrevista o una conversación con un artista; este podcast destraba el potencial de experiencias envolventes que brinda el audio”, expresa Javier Piñol, Director de Spotify Studios para Latinoamérica y US LatinX de Spotify. “Lado BB empezó como un proyecto muy ambicioso, y se convirtió en la mayor apuesta de podcasts de Spotify en Latinoamérica”.

El primer episodio llega con Fito Páez

La primera parada de este recorrido es la casa de Fito Páez, un lugar que pocos han tenido la suerte de conocer. El artista del rock nacional abre las puertas de su casa, confiesa sus mayores fuentes de inspiración y la necesidad de practicar la tolerancia frente a la frustración.

Bebe logra que Fito explique eso que tiene de maravilloso la escritura, la literatura y el cine, en comparación con la música.

“La magia de la música es única, y durante tantos años de carrera no me quedan dudas de que también es inagotable”, comenta Bebe Contepomi. “Los artistas no me invitaron solo a mí a pasar a su mundo desconocido, le abrieron las puertas a las millones de personas que se animarán a unirse a esta experiencia auditiva única y explorar el costado BB de la música. Vivirlo fue increíble, pero hacer parte a otros a través del audio, no tiene palabras”.

Todos los martes, hasta el 10 de noviembre, se publicarán los episodios.