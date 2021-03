El espacio cultural cinematográfico estrena dos filmes en la primera semana de marzo.

Se trata del documental "Andá a lavar los platos" (Argentina, 2020, DCP, 63’, ATP) dirigido por Bahía Flores y Natalia Comello y la película "De repente, el paraíso" de Elia Suleiman.



"Andá a lavar los platos" (Argentina, 2020, DCP, 63’, ATP)



Érica, Viviana y Susana son trabajadoras del transporte público. Al ser despedidas injustamente deciden reclamar: durante un año viven en una carpa que montan en la explanada municipal. Frente a la presión mediática, la ausencia estatal y los mandatos sociales, "Andá a lavar los platos" muestra cómo ellas transitan la deconstrucción de ese enunciado que señala como evidente la pertenencia de la mujer al ámbito privado del hogar.



El jueves 4 a las 21.30, se presenta una función especial, con presencia de las realizadoras, Bahía Flores y Natalia Comello, en diálogo con el público presentado y moderado por Natalia Ferreyra.

Ver la programación de las funciones aquí.

ANDÁ A LAVAR LOS PLATOS - Trailer

"De repente, el paraíso" (It Must Be Heaven, Francia / Catar / Alemania / Canadá / Turquía / Palestina, 2019, DCP, 97’, ATP)



Elia Suleiman huye de Palestina en busca de un nuevo hogar, sin darse cuenta de que su país de origen lo persigue siempre como una sombra. La promesa de una nueva vida se transforma pronto en una absurda comedia. Por muy lejos que se marche, de París a Nueva York, siempre hay algo que le recuerda a su patria. Una saga cómica en la que se explora la identidad, la nacionalidad y la pertenencia y en la que Suleiman plantea una pregunta fundamental: "¿Dónde puede sentirse uno en su casa?". Con Elia Suleiman y Tarik Kopty.

El film obtuvo en 2019 en el Festival de Cannes: Mención especial y Premio FIPRESCI y en el Festival de Sevilla: Premio Eurimages.

Funciones aquí.