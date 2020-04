Conciertos multitudinarios, viajes por el mundo y miles de fanáticos enloquecidos. Tras el lanzamiento de Help, la beatlemanía estaba en la cresta de la ola.

Canción, álbum y película homónimas, el segundo largometraje protagonizado por The Beatles vio la luz en 1965 y sienta las bases de lo que serían los clips audiovisuales de las próximas décadas.

Los Beatles: la banda que marcó la historia de la música

Mientras el fenómeno musical crecía y se asentaba en todo el mundo, y luego del lanzamiento de Let it Be, en 1970 los diarios titularon la salida de Paul McCartney de la banda más popular de la época.

A 50 años de su disolución, la vigencia del grupo, sus canciones y su legado siguen intactos.

