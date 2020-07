La trama entre las cancelaciones, pases y renovaciones de Lucifer constituyen una serie paralela a la original.

La historia que se originó en Fox, tuvo tres temporadas hasta que la compañía decidió cancelarla y después por un operativo clamor de sus seguidores en redes fue tomada por Netflix únicamente por una temporada más, ahora nos presenta el trailer de la quinta.

Entre el "no es redituable" y el "probemos una temporada más" no sabemos si hay verdades o estrategias de márketing. Lo cierto es que tantas idas y vueltas hacen dudar sobre una historia que ya desde el inicio parecía un poco trillada y poco original. El trailer no deja lugar a dudas... ¡Hay un gemelo malvado!

Pero estén alegres seguidores del demonio postmoderno, porque hay más de Lucifer y ya hasta podemos compartir el teaser de la tan anunciada y cancelada y vuelta a anunciar quinta temporada.