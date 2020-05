Lucre Ortíz es cantante, compositora y pianista... entre otras muchas cosas.

La conocimos como ninfa, también con su proyecto solista y viene cumpliendo la cuarentena y el encierro como tantas otras personas. Y aunque las individualidades puedan parecer pequeñeces en un contexto de pandemia, Lucre Ortíz debe haber lamentando especialmente el inicio de la cuarentena días antes de que se realizara una nueva edición del festival Mujeres al Griego. Este festival que pone en un espacio de privilegio a las artistas, productoras, gestoras culturales y presentadoras mujeres, se suspendió por el coronavirus y Lucre, en esa oportunidad, era su curadora.

Imposible no sentir un poco de amargura por la decepción de una pandemia primero, y por la certeza de no ver concretado mucho trabajo y mucho arte en un festival tan importante para la paridad de género.

Sin embargo, el Covid19 no detiene la música. Aunque los artistas no puedan hoy contactarse en vivo y en directo con su público, aunque la posibilidad de compartir espacios y cercanía no sea parte de nuestra nueva cotidianidad, las canciones siguen sonando.

Lucre Ortíz vive en Unquillo y sentada frente a su teclado nos dice: "Quiero pedirte que cultivemos la solidaridad y la empatia. Que dejemos de lado la discriminación. Nadie es culpable de lo que está pasando".

En tiempos en los que los abrazos y la necesidad de contacto se añoran mucho, Lucre nos regala su canción "Repartiendo besos".