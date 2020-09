El director de cine, guionista y productor indio-estadounidense, dio a conocer el póster de su nueva película. Se trata de "Old" el nuevo thriller de M. Night Shyamalan.

También anunció algunos nombres que estarán en el elenco: Eliza Scanlen, Aaron Pierre, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Vicky Krieps y Gael García Bernal.

Como suele hacer el director, aún no ha revelado la sinopsis de "Old". Junto a este proyecto ya está confirmada la segunda temporada de "Servant" en Apple TV+.

Shyamalan difundió a través de las redes el comienzo oficial de la producción y rodaje. Junto al póster, el director publicó una foto en la que aparece con mascarilla y en sus manos lleva la clásica claqueta de filmación.

Feels like a miracle that I am standing here shooting the first shot of my new film. It's called Old. #OldMovie @OldTheMovie pic.twitter.com/hth8jUum8K