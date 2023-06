Jairo está en Córdoba para recibir este miércoles el Premio Cultura 2023 “Centenario de la Reforma” , que entrega la Universidad Nacional de Córdoba.



El evento se presenta a las 19 horas, en el Centro Cultural UNC Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía, ubicado en la esquina de las calles Obispo Trejo y Duarte Quirós.



VER: Jairo disertará en la UNC y recibirá el Premio Cultura 2023



En el programa “Alta Mañana” de Radio Universidad 580 AM, Jairo brindó una entrevista, donde habla de su trayectoria y del encuentro con grandes personalidades del arte, la música y el deporte.



Sobre cuántas veces viene a nuestra ciudad, el artista cuenta: “Varias veces. Trato de ir mucho a Córdoba porque el origen es clave, saber la pertenencia, es donde te sientes más cómodo, donde te sentís en tu lugar. La gente te hace sentir así: en la calle, en las cosas que te cuentan”.

Sobre su amistad con Daniel Salzano, el músico describe: “Teníamos una gran amistad”. Los amigos se enviaban cartas y también faxes. Luego, se hablaban mucho por teléfono, con conversaciones muy largas. Jairo comparte anécdotas junto al querido y recordado periodista, poeta y escritor cordobés.



Luego, comparte cómo fue su primer encuentro con Astor Piazzolla: “En un programa de Mirtha Legrand. La conductora iniciaba un ciclo ese año, y yo vivía en Francia y Piazzolla también. Pero curiosamente nunca nos habíamos encontrado, entonces nos invitaron a los dos para el inicio de ese ciclo. Nunca ví tantos fotógrafos juntos, parecía el Festival de Cannes… ¡Impresionante!".



También cuenta que en ese programa estaba como invitado Diego Maradona, que tenía 18 años: "Yo no estaba acostumbrado, no conocía ese método del programa donde teníamos que comer y hablar al mismo tiempo de logros personales… parecía que estabas fanfarroneando. Entonces Piazzolla se dio cuenta de eso y él contó lo que pasaba conmigo en Francia. Para mí fue un gesto extraordinario de afecto, de amistad. Era un aval muy grande para mí… Yo tenía un gran éxito y era muy popular en Francia… A Piazzolla le gustaba cómo me movía, mis modales, le gustaba mi voz y le parecía muy sincero”, cuenta emocionado el artista.



Los géneros musicales del momento



El artista también habló sobre los géneros urbanos que se están desarrollando en la actualidad, y expresó que existe “la generación del Rock Nacional que tiene su personalidad, sus músicos y próceres…como Charly y Spinetta”.



Sobre los artistas del pop actual más jóvenes como Juan Ingaramo o Lali Espósito, y también los que interpretan reggaeton, Jairo detalla: “Yo conozco el reggaeton desde hace muchos años, es la música más popular, más barrera, de milonga y de baile de República Dominicana. Luego, está la música más refinada de República Dominicana que era la bachata: Juan Luis Guerra… que cantaban canciones como el bolero pero un poco más rápido. Con formaciones de música muy diferentes. El reggaeton ya existía y tenía una oposición muy grande en aquella época”.



“Esta música que llegó a la Argentina, encontró una cantidad de intérpretes extraordinaria, muy buenos que entendieron el estilo, lo hicieron propio, lo cantan a su manera y tienen éxito en todo el mundo. Yo creo que representan la música de una generación. Es una música generacionalmente distinta a la música de la que podemos hablar nosotros…”, reflexiona Jairo.

Escuchá la entrevista completa de Jairo en Radio Universidad 580 AM: