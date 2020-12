Marce Olivera publica el próximo domingo "La Mala", con un videoclip realizado en Córdoba con una gran producción. El lanzamiento mundial es a través de su canal de YouTube, a las 20 horas. En Instagram y Facebook habrá una previa junto a amigos y artistas que son grandes referentes y una inspiración para esta gran etapa de Olivera.



En diálogo con Marce, expresó que "La canción nace como surge todo en mí. Yo canalizo situaciones de la vida en el arte, como el dolor, el llanto, la felicidad. Siempre planteo situaciones que podrían estar viviendo otras personas. La Mala surge por esas personas tóxicas que nos vamos cruzando en la vida. Que tienen energía negativa… que nos dañan, entonces yo no confronto, dejo que la vida fluya como el agua y que la vida mas tarde o más temprano se encargue". Además, confesó "Me tocó vivir una situación en el verano y en la pandemia escribí la canción para divertirme. Creo que mucha gente se puede sentir identificada con la historia y siento que cuando las cosas no son buenas lo mejor es bailarlo a través del arte. Creo que todo lo malo se puede convertir en arte. Por eso decidí compartir esta historia y transformarla en algo bailable, divertido y superador. Ese fue el mensaje que busqué con esta canción".



De niña, a los 7 años soñaba con cantar en un escenario. La vida la llevó por otros caminos y describe: "Estudié periodismo, escribí ficciones, estudié actuación.. pero siempre mi primer amor fue la música. Cuando sucede esto de estar 9 meses sin trabajar por la pandemia, necesitaba canalizar esas emociones para convertirlas en arte y así nació la mala".



Ente los próximos proyectos, se encuentra la grabación de dos temas más el 22 de diciembre: "Escribí dos nuevas canciones. Una bachata para mi mamá, que en esta Navidad se cumplen dos años de su fallecimiento y yo necesitaba homenajearla y honrarla. También hice una canción con ritmo de merengue, en sintonía con “La mala”. Estoy armando un álbum que incluye canciones de la banda de sonido de Jofiel".

Además, este verano conducirá el programa “Luz, cámara y acción” junto a Diego Sorba, desde el Auditorio del Portal del Lago. Es un programa de televisión que ya viene realizando en temporada teatral de verano, para dar a conocer toda la información sobre el mundo del espectáculo en las sierras de Córdoba.



En cuanto a La Mala, Marce Olivera, comparte una primicia "Estamos postulando la canción para una ficción en 2021. Tendrá un formato musical, al estilo de “La reina del Flow” de Netflix, que incluya cantantes y música. Nosotros somos independientes y este ha sido un año muy difícil. Tenemos que planificar muy bien, las ganas siempre están".

Una mujer empoderada



Marcela Olivera es periodista, productora y realizadora de contenido audiovisual, actriz y cantante cordobesa. Una mujer empoderada que se define por su sencillez y empatía con el público. Su faceta como cantante tuvo varios momentos y variaciones, hasta que decidió retirarse de la música en 2011 para dedicarse a la actuación y producción de ficciones locales.



Es autora y compositora de los temas “Morir sin intentar” y “Entre los dos”, que formaron parte de la banda de sonido de la serie “Jofiel”. La ficción fue ganadora como mejor ficción cordobesa en los Premios Acorca 2017 en Córdoba Capital.



En 2018, realizó coberturas de espectáculos en Villa Carlos Paz y todos los festivales de la Provincia de Córdoba, en la conducción del magazine de espectáculos “Luz, cámara, acción” por Canal C Córdoba, y “2x1 Radio” en Radio Carlos Paz. En el verano 2020 interpreto junto a Marcelo Iripino, “Contigo a la distancia” y la pasión por el canto volvió a nacer.



La pandemia mundial en Marzo 2020, la llevo a un momento de introspección, y a reencontrarse con su voz interior. Hoy vuelve oficialmente a la música presentando su nuevo tema “La Mala”, apadrinada por el sello BMV y Soluciones Musicales. Disponible en todas las plataformas digitales.