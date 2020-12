Mariah Carey es reconocida por su talento, sus inigualables agudos y por su entusiasta espíritu navideño.

Año tras año, en plataformas como Spotify, se vuelve una de las artistas más escuchadas con su clásico "All i want for christmas it's You".

En 2010 escribió junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson "Oh Santa" y ahora, con la llegada de las fiestas en un año tan particular, las tres lanzaron una nueva versión.

La producción fue publicada a propósito del programa especial Mariah Carey’s Magical Christmas Especial.