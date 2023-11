Masha Palazzo presenta su nuevo single “24/7” y actúa en nuestra ciudad. Ya estuvo presentando shows en Mendoza y ahora le toca el turno al Teatro Comedia de Córdoba, el 26 de noviembre a las 20 horas.





“La canción “24/7” trata de un amor fresco, ligero, apenas florecido. Es una canción que celebra el comienzo de un sentimiento romántico, el descubrimiento recíproco y la esperanza para un futuro juntos. La atmósfera es despreocupada y positiva, y la canción evoca la sensación de mariposas en el estómago y de un amor todavía por descubrir, pero dónde la alegría, la emoción y la pureza del sentimiento bailan al unísono. Sus almas están como si flotasen en una nube de felicidad... ¡Disfrutando de este momento de magia!”, describe el comunicado de difusión.



La canción ya superó las 850.000 reproduciones en menos de 2 semanas.

Mirá el videoclip oficial de “24/7”:



Masha Palazzo es una cantautora y multiinstrumentista italiana con seguimiento en América Latina, para quien la música no es un "objeto" de moda, sino un sentimiento que es vivido con sensaciones, ¡y las sensaciones no siguen modas!.



A los 14 años firma su primer contrato con una de las discográficas más importantes de Italia, pero se siente frenada a la hora de expresarse, de mover sus pasos entre las notas musicales.



Decide entonces retirarse temporalmente de la escena musical para dedicarse a la autoexploración y al descubrimiento de lo que realmente quiere expresar con su música. Es un paso hacia su autenticidad. Reconoce que la madurez artística requiere tiempo y libertad creativa: se encierra en su silencio, que no es vacío, por tres largos años, escribiendo muchas canciones nuevas y tratando de encontrar el sonido que más le corresponde.



En noviembre de 2022, quiere intentar volver al juego y empieza a publicar, sacando su primer EP titulado 'La mia vita nel tuo battito' (Mi vida en tu latido) y luego un nuevo single con el título 'Ex Sincerità’.



En 2023, gracias a sus fans, decide abrazar la lengua española como medio de expresión y descubre que por este idioma transporta su música a una nueva dimensión.



Las melodías se funden con las palabras en una danza de sonidos y significados, creando una experiencia musical rica y envolvente. El idioma español se convierte en el puente a través del cual puede comunicar las emociones de su corazón, conectándose y abrazando las almas de las personas.