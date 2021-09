Nada dice Metallica más que Nothing Else Matters, y en medio de un año de homenajes por el aniversario número 30 del álbum negro, la banda se presentó en el programa de Howard Stern y realizó una versión con Miley Cyrus de vocalista invitada.

La ex chica Disney desde hace rato viene haciendo mérito en el mundo del pop y el rock y ahora se dio el lujo de cantar uno de los himnos de la banda más emblemática.

La acción se enmarcó en la promoción del disco homenaje del que participan -no sin polémica- artistas de distintos géneros como Elton John, Dave Gahan de Depec he Mode, J Balvin, St. Vincent, Phoebe Bridgers, Mon Laferte, My Morning Jacket, Weezer, Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. el Hombre, IDLES, Rodrigo y Gabriela, y Moses Sumney.