Nothing Else Matters, Enter Sandman o The Unforgiven son sólo algunas de las canciones que contiene el poderoso Black Álbum de Metallica que este año cumple 30 años.

Para celebrar las tres décadas de existencia -y vigencia- la banda decidió hacer una re edición que sin dudas traerá mucha discusión entre los seguidores de la agrupación y el mundo de la música en general.

Una de las bandas -si no es LA banda- más popular vinculada al rock metal dicidió convocar a músicos de los géneros más diversos y hasta podría decirse resistidos por gran parte del público que sigue a Metallica.

Juanes, Miley Cyrus, Elton John, J. Balvin, Biffy Clyro, Mon Laferte o David Gahan (Depeche Mode) formarán parte del elenco de 53 voces que versionarán estos himnos de la banda que tiempo atrás Córdoba pudo disfrutar en un recital sublime en el Orfeo Superdomo.

El disco publicado en 1991 fue el quinto de estudio de la banda y tiene en su historia el récord de haberse convertido en el álbum de metal más vendido de la historia.

Además de las nuevas versiones con artistas invitados, la banda ofrecerá una Caja de lujo “Deluxe Box” que incluirá el disco original remasterizado en vinilo y CD, un “picture disc” (disco ilustrado) de “Sad But True”, el EP (versión extendida) de “Live at Wembley”, un doble LP del “Live in Moscow”, dos CD de entrevistas, cinco de mezclas, seis CD y DVD de directos y un librero de 120 páginas con imágenes inéditas.

Un dato interesante para agregar a la realización, es que todos los beneficios de venta y descargas serán destinados a la fundación de la banda “All Within My Hands”, y a otras más de cincuenta organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los artistas invitados de la re edición.