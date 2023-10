El famoso actor británico Michael Caine anunció el pasado sábado su retirada de la actuación, poniendo fin a su carrera de siete décadas con su última película, "The Great Escaper."

El icónico intérprete del cine británico, de 90 años, ha acumulado en su trayectoria dos premios Oscar, un BAFTA y tres Globos de Oro, entre otros galardones. Además, es uno de los cinco actores que la Academia de Hollywood ha nominado por su actuación a lo largo de cinco décadas.

Desde su papel como un personaje manipulador en "La huella" hasta el científico mentiroso en "Interstellar," pasando por el mayordomo en "Batman," ha participado en más de 160 películas.

Los premios Oscar de Caine fueron otorgados por sus destacadas actuaciones en "Hannah y sus hermanas" (1986), dirigida por Woody Allen, y "Las reglas de la vida" (1999), dirigida por Lasse Hallström.

"Constantemente he anunciado que me retiraré, y ahora es el momento," afirmó en una entrevista con la BBC Radio 4.

El actor añadió: "Me di cuenta de que acababa de trabajar en una película en la que desempeñé el papel principal y recibí críticas asombrosas... ¿Qué podría hacer para superar eso?".

"The Great Escaper," que se estrenó el 6 de octubre en el Reino Unido, narra la historia real de Bernie Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien escapó de la residencia de ancianos donde residía para asistir a la ceremonia conmemorativa de los 70 años del Desembarco de 1944 en Francia.

"En estos momentos, los únicos papeles disponibles para mí son los de hombres de 90 años, o quizás de 85. No serán protagonistas. A los 90 años, no hay protagonistas, solo jóvenes seductores. Por lo tanto, he decidido que es el momento de retirarme," comentó.

En el año 2000, el destacado actor fue nombrado caballero por la Reina Isabel II.