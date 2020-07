Hacemos un repaso por el universo de los documentales, que en estas últimas semanas se han sumado a las opciones on demand. Están ganando espacio entre el menú cinematográfico y de series y se pueden ver en Netflix, HBO, Amazon Prime Video, ESPN y Flow.

Atleta A

Trata sobre el escándalo de la selección de gimnasia de Estados Unidos a partir del abuso sexual que sufrieron las gimnastas por parte del médico Larry Nassar, que trabajó 29 años en el equipo. Cuenta con el testimonio de las víctimas y expone el sistema de encubrimiento del que formaron parte desde los directivos de la federación de ese deporte hasta el FBI. Dirección de Bonni Cohen y Jon Shenk. Disponible en Netflix.

ATLETA A - Trailer Subtitulado en Español l Netflix

Tirano. Cobarde. Víctima. La historia de Roy Cohn

Un recorrido por la vida de Roy Cohn, quien logró la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg en la silla eléctrica por cargos de espionaje para la Unión Soviética. A lo largo de su carrera, Cohn trabajó para el senador Joseph McCarthy, emergió como uno de los agentes de poder más influyentes en Nueva York, y como mentor del futuro presidente Donald Trump. Es dirigida por Ivy Meeropol. Disponible en HBO.

La historia de Roy Cohn. Tráiler oficial

Disclosure: Ser trans más allá de la pantalla

Una mirada profunda a la representación de la identidad transgénero en el cine y la televisión, y la manera en que esto impacta las vidas de la comunidad trans y la cultura estadounidense en general. Cuenta con entrevistas a personalidades trans como Laverne Cox ("Orange is the New Black"), Jamie Clayton "Sense8"), Bianca Leigh ("Transamerica"), la cineasta Lilly Wachowski ("Matrix"), entre otras. Es dirigida por Sam Feder. Disponible en Netflix.

Disclosure - Tráiler oficial

I'll Be Gone in the Dark (El asesino sin rostro)

La miniserie, de seis capítulos, retrata la investigación de McNamara por descubrir al "asesino de Golden Gate", quien había abusado sexualmente a más de 50 mujeres durante entre los 70' y 80'. Es dirigida por Liz Garbus. Disponible en HBO Go.

I'LL BE GONE IN THE DARK | Tráiler Oficial Subtitulado (2020)

Be Water

El documental reúne por primera vez la filosofía que desarrolló el legendario Bruce Lee haciendo una síntesis personal de los ideales de Oriente y Occidente. Bruce Lee murió a los 32 años a causa de un edema cerebral. Es considerado un astro de las artes marciales. Protagonizó cuatro largometrajes en la década del 70' y su legado e influencia es enorme e inspirador. El film cuenta con su voz en off y material de archivo. También tiene entrevistas a sus familiares y videos de sus ensayos. Dirección de Bao Nguyen. Está disponible en Flow.

Trailer for Bruce Lee 30 for 30: 'Be Water'

​​​​​La cueva (The Cave),

Un mirada íntima a la realidad de un grupo de mujeres y doctoras que luchan contra los bombardeos, la falta de suministros y los ataques químicos en una Siria devastada por la guerra.

Dirección de Feras Fayyad. Disponible en Flow.

La Cueva | Tráiler Oficial | Cinemex

Beastie Boys Story

Spike Jonze, amigo del grupo formado en 1981 y quien realizó varios videoclips como la mítica parodia a los policiales setentistas de "Sabotage", dirige este film. El documental cuenta la historia de uno de los nombres más importantes en la historia del hip hop experimental, el trío formado por Adam Horovitz, Adam Yauch y Mike D. Cuenta. En exlcusiva, se verán las conversaciones entre el director y los dos músicos vivos. Luego de los créditos finales hay sorpresas. Disponible en Apple TV+

BEASTIE BOYS STORY (2020) 🎥 Tráiler Oficial En ESPAÑOL (Subtitulado) México 🎬 Documental, Apple TV+

Un amor secreto

Retrata la historia de dos mujeres develada por ellas. Es dirigida por el sobrino nieto de Donahue, Chris Bolan, y producida por Ryan Murphy y Blumhouse. Narra la historia de Terry y Pat Henschel, pareja de mujeres por más de 65 años que permaneció en el clóset hasta la vejez. Disponible en Netflix.

Un Amor Secreto (2020) | Tráiler Oficial Subtitulado | Netflix

One Child Nation

Después de convertirse en madre, una cineasta descubre la historia no contada de la política del hijo único de China y las generaciones de padres e hijos moldeados para siempre por este experimento social.

Se pone en el tapete una cuestión flagrante: la política del gobierno chino que sólo permitía tener a un hijo por cada familia y todo lo que se escondía tras ella. En su búsqueda por la verdad, Wang descubre, a través de los testimonios de periodistas, activistas y familiares que han sufrido estos abusos en sus carnes, una complicada trama en la que se destapa un enorme negocio de esterilización, numerosos casos de abandono infantil e incluso raptos y secuestros aparentemente orquestrados por el propio gobierno. Ganador del Gran Premio en el Festival de Sundance 2019. Dirección de Nanfu Wang y Jialing Zhang. Disponible en Amazon Prime Video.

One Child Nation - Official Trailer | Amazon Studios

Circus of Books

La historia de una pareja y su librería erótica de Los Ángeles, que llegó a convertirse en la mayor distribuidora de porno gay de los Estados Unidos. Dirección de Rachel Mason Disponible en Netflix.

CIRCUS OF BOOKS (2020) 🎥 Tráiler Oficial En ESPAÑOL (Subtitulado) México 🎬 Serie, Documenta, NETFLIX

Fuente La Nación