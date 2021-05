La popular plataforma de la N roja tiene preparado sus nuevos títulos para renovar su grilla de programación.

También mirá los estrenos que se vienen en los próximos meses aquí.



Esto es todo lo que llega a Netflix Argentina en Mayo:



Series



Selena: La serie (parte 2) / 4 de mayo

Basurete (temporada 2) / 4 de mayo

Navillera / 4 de mayo

Lava Ka Dhaava / 5 de mayo

YooHoo al rescate / 5 de mayo

Girl from Nowhere (temporada 2) / 7 de mayo

Vincenzo / 9 de mayo

La familia Upshaw / 12 de mayo

Castlevania (temporada 4) / 13 de mayo

Love, death & robots (volumen 2) / 14 de mayo

More to Heaven / 14 de mayo

Al borde de la realidad / 14 de mayo

Mujeres ricas en Nueva York (temporada 3 y 4) / 15 de mayo

¿Quién mató a Sara? (temporada 2) / 19 de mayo

Special (temporada 2) / 20 de mayo

Jurassic World: Campamento cretácico (temporada 3) / 21 de mayo

El Vecino (temporada 2) / 21 de mayo

Master of None (temporada 3) / 23 de mayo

Ragnarok (temporada 2) / 27 de mayo

Edens Zero / 27 de mayo

Blackspace / 27 de mayo

Soy Rada: Serendipia / 27 de mayo

El método Kominsky (temporada 3) / 28 de mayo

Lucifer (temporada 5) / 28 de mayo



Películas



Ispansi (¡Españoles!) / 5 de mayo

Y mañana el mundo entero / 6 de mayo

Monstruo / 7 de mayo

El cuentakilómetros / 7 de mayo

Super Me / 9 de mayo

It Is Never Too Late / 10 de mayo

El forajido y su esposa / 10 de mayo

El baile de los 41 / 12 de mayo

Oxígeno 12/05

La mujer en la ventana 14/05

Ferry / 14 de mayo

Yo soy todas ellas / 14 de mayo

Sardar Ka Grandson / 18 de mayo

El ejército de los muertos 21/05

El experimento fantasma / 26 de mayo

Milagro azul / 26 de mayo

Roberto Baggio, la divina coleta / 26 de mayo



Documentales



Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos / 5 de mayo

El dinero en pocas palabras / 11 de mayo

David Copeland: El hombre que aterrorizó Londres / 26 de mayo

Cómo la cocina africana transformó Estados Unidos / 26 de mayo