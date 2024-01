El espectáculo programado para el 17 de febrero en Buenos Aires, protagonizado por el reconocido cantante británico Morrissey, ha sido cancelado, junto con toda su gira por Latinoamérica, debido a "razones de salud", según lo comunicado por el artista en un comunicado oficial.

El cantante, conocido por su papel como líder de The Smiths, se encuentra actualmente bajo la atención médica debido a un "agotamiento físico", como se detalla en el comunicado compartido en sus perfiles de redes sociales.

Este concierto, originalmente programado para el 23 de septiembre de 2023 y previamente pospuesto debido a un contagio de dengue por parte del artista, tenía como sede el Movistar Arena de Buenos Aires. La empresa productora ha anunciado que se reembolsarán los pagos correspondientes a las entradas vendidas para este evento.

El comunicado, firmado por Donnie Knutson, el manager de la gira, señala que Morrissey ha sido aconsejado a descansar durante dos semanas y permanecerá en Zúrich durante este período.

Esta no es la primera vez que el artista experimenta contratiempos durante una gira por Sudamérica, ya que en 2013 canceló un concierto programado en Tecnópolis para el 28 de julio de ese año.

Steven Patrick Morrissey, de 64 años y originario de Davyhume, Urmston, es reconocido como un referente del género alternativo. Su carrera se destacó inicialmente como líder de The Smiths, una banda de rock activa de 1982 a 1987, y posteriormente, ha continuado con éxito como solista después de esa etapa. Además de su participación en The Smiths, también formó parte de Slaughter & The Dogs y The Nosebleeds en periodos anteriores.