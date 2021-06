El adiós a un gran intérprete

Con profundo pesar, despedimos a Alfredo "Cacho" Jaime . Nos deja la calidez de un entrañable legado artístico y docente, así lo recuerda el Teatro del Libertador.

Su historia

Nació el 23 de noviembre de 1937 y falleció este martes en Córdoba. Siendo muy joven, ingresó a los 16 años de edad al Coro Polifónico de Córdoba, en aquella primera agrupación que, en 1950, formó el director italiano, Conrado Mirandola, para su debut en el Teatro del Libertador San Martín. En su período de formación en el canto, "Cacho" también estudió con el barítono y cantante flamenco español, Jaime Miret, figura de relieve internacional.

Una reseña de la temporada 1987, da cuenta que el cantante comienza su carrera como tenor, pero educa la voz para lograr la cuerda de barítono. Alfredo "Cacho" Jaime es un artista de dos mundos, en el que conviven el canto lírico y el canto popular.

Forma parte del Coro Polifónico de Córdoba hasta el año 1995, cuando alcanza la jubilación. En el transcurso de su trayecto en el coro, Alfredo Jaime canta en roles comprimarios en óperas como Norma, de Bellini, Tosca, de Puccini, también en la obra de Mario Perini, Canto enarbolado, y en el Magníficat, de Bach, entre tantos otros títulos, que interpretan a lo largo de tres décadas de trabajo en el coro.

Roles significativos

La experiencia acumulada, el estudio concienzudo y el corazón entregado en cada obra, edifican un rol cada vez más destacado en la escena lírica para el cantante. Jaime se destaca en roles protagónicos en la ópera Rigoletto, de Verdi, en la cantata Historia del nacimiento del Niño Jesús, de Schutz, en la ópera La bohème, de Puccini, o en la cantata Carmina burana, de Orff, realizaciones llevadas a cabo en el Teatro del Libertador San Martín.

"Cacho" Jaime contrajo matrimonio con Gabriela Medina de Jaime, tuvieron cuatro hijos: Alfredo, Gabi, Andrea y Cecilia.

"Tuvo una carrera artística maravillosa, entre sus papeles más importantes yo recuerdo, Carmina burana, con 25 funciones en la temporada artística del Teatro del Libertador San Martín. También interpretó a Alfonso Frankenstein, en el musical Frankenstein, con dirección de Hernán Espinosa, en el que canta un aria que emociona. También recuerdo el estreno de la Cantata brocheriana, de Carlos di Fulvio ", repasa Gabriela Medina.

En la música popular

En cuanto al trabajo en la música popular, la viuda del cantante, dice: "Fue un ícono de los boleristas, al punto tal que Roberto Goyeneche decía que era un" Marciano cantando boleros ", sus guías fueron Raúl Lavié y Alberto Cortez. En sus primeros tiempos, el bolero era una música muy popular en Córdoba y él cantó en confiterías, cabarets, no hubo lugar donde "Cacho" no era ovacionado. Su estela de brillantez no solamente está presente en la lírica, también le cantó al amor , él lo era ".

"Cuando él se jubila, en 1995, le nace ser maestro de canto, algo que le nació de pronto porque él nunca se lo había propuesto. Entonces, entró en la vorágine de leer y formarse didácticamente sobre vocalización y colocación de la voz. Día un día, continuar dando clases hasta convertirse en un profesor ideal, al que los chicos llamaron maestro de la vida ", concluye.

(Fuente: Prensa Teatro del Libertador)

Lo recordamos cantando el tango "Nada" junto a uno de sus alumnos