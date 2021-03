La inconfundible risa que contagiaba el comediante Carlos Sánchez, se apagó en la madrugada de este martes 2 de marzo. A las 06.45 falleció a los 68 años en el Sanatorio Otamendi en Buenos Aires, donde estaba ingresado desde hacía un mes y recibía cuidados paliativos. Había nacido en Bahía Blanca el 19 de julio de 1952. Se hizo famoso en el ciclo Café Fashion.



Sánchez fue diagnosticado con cáncer de riñón en 2010. Al principio el tratamiento resultó exitoso pero luego tuvo metástasis en el hígado, el páncreas en las dos glándulas suprarrenales, en una costilla y en la cadera.



En una entrevista a Teleshow en septiembre de 2019, explicó: “Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía, se curó. Pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático, me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena”.



En su trayectoria como actor, se encuentran las obra de teatro "Astros de la risa", con Moria Casán y Álvaro Navia; "El gordo y el mago, junto a Pablo Madini; "Inmaculados" con Noelia Parra, Martín Russo y el actor transformista Gustavo Moro y "Estrellas de Varieté", con Raúl Lavié, Anita Martinez y Bicho Gomez, entre muchas mas.

El artista estuvo casado tres veces y tiene cuatro hijos.