Víctor Maytland, cuyo verdadero nnombre era Roberto Serna, falleció este miércoles luego de permanecer internado en la clínica de la Esperanza en Santa Rita, Buenos Aires. El director, emblema del cine porno nacional, tenía 75 años y, según trascendió en el programa Teleshow, se había agravado en los últimos días.

“Falleció Víctor Maytland, pionero del porno argentino y apreciado colega. En esta hora triste, vayan mis condolencias a sus familiares y seres queridos. Q.E.P.D.”, escribió César Jones, colega del fallecido.

Por su parte, Lorena Mexy, actriz de este tipo de producciones expresó: “Es muy dura la noticia. Víctor era una persona brillante y trabajamos mucho tiempo juntos. “Murió rodeado de amigos, familiares y seres queridos”, agregó.

En cine, además de su especialidad, Maytland trabajó junto a Pino Solanas, colaboró con Armando Bó e integró el Grupo Cine Liberación. En telelvisión formó parte de los equipos de programas como Feliz domingo y Calabromas.

En 2001 produjo un reality llamado Experidición Sex con 16 participantes que se emitió en el canal condicionado de cable Afrodita. En el 2007 fue contratado por la productora CineXlatino, de Los Ángeles, con el fin de filmar 60 películas por año para ser distribuidas en sitios web, a través de tres sellos: Cine 69 (orientada a heterosexuales), Puticlub (películas con travestis) y Latin Puppies (pornografía gay).

Gonzando por un sueño, Navidad caliente, Secuestro eXXXpress, Tocame la pelotita, Trampa para gatos y Las tortugas pingas, son algunas de los títulos que forman parte de los más de 150 que realizó.

“No me volví millonario pero gané un dinero interesante. Hoy nadie puede ganar plata haciendo porno acá. ¿Qué argentino quiere poner un peso para ver porno? Hice todo lo posible y la gente no quiere pagar. No se puede cambiar el hábito de aquellos que miran cotidianamente”, reconoció Roberto Sena años atrás cuando fue entrevistado por Infobae.

Pasó más de la mitad de su vida produciendo cine porno destacando que es un cine que requiere mucho trabajo y que, por lo general el público argentino no quiere pagar. Razón por la cual, la industria argentina del cine porno no ha prosperado, según su apreciación.

