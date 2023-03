Música para videojuegos: dos compositores cordobeses lanzan en vinilo sus producciones

En los últimos meses, The Last of Us ocupó todos los rankings de series más vistas por streaming. La adaptación, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, también volvió a popularizar el videojuego y su apartado musical, compuesta por el argentino Gustavo Santaolalla.

La música de videojuegos está tomando mayor popularidad al igual que las bandas sonoras de películas.

En este sentido, Córdoba también tiene talento. En este mes, los compositores Ariel Contreras-Esquivel y Esteban Tamashiro lanzaron sus producciones musicales para videojuegos en formato vinilo.

Es la primera vez que se edita música de videojuegos producida en Córdoba en este formato.

Contreras-Esquivel compuso la música del videojuego cordobés Blue Fire mientras que Tamashiro lo hizo para el título indonesio Kitaria Fables. Los vinilos son producidos por la discográfica independiente estadounidense Mango Mage Records.

“Creo que la música de videojuegos en Córdoba y Argentina tiene potencial para seguir creciendo. Si bien Kitaria Fables es un videojuego asiático, la música se produjo, grabó y mezcló en Córdoba Capital de mano de cordobeses. Y es una pequeña muestra de que Córdoba y Argentina tienen el talento y la capacidad para trabajar en videojuegos locales e internacionales”, explicó Esteban Tamashiro.

Blue Fire: un videojuego con tonada cordobesa

Blue Fire es un videojuego desarrollado en Córdoba por Robi Studios y lanzado en 2021. Está disponible en consola (Nintendo Switch, PS4 y Xbox One) y PC.

Este título recuerda a los viejos videojuegos de principio de siglo como el Crash Bandicoot o el The Legend of Zelda: The Wind Waker. Es una aventura de plataforma 3D en tercera persona.

La historia se ambienta en el oscuro mundo de Penumbra, una isla flotante abandonada por los dioses. En este lugar, Umbra, el protagonista, debe explorar túneles, ayudar a sobrevivientes y cumplir misiones.

Ariel Contreras-Esquivel compuso la banda sonora de Blue Fire. En su currículum también figuran trabajos en videojuegos como Far Cry 6 y en la película de terror dirigida por Ti West, Pearl.

Trabajando codo a codo con el estudio, lograron dar al título una atmósfera emotiva acorde al apartado visual. “La música adecuada puede hacer que un juego sea más emocionante, atractivo y cautivante. Al mismo tiempo brinda a los jugadores señales sonoras que pueden ayudarlos a navegar por el mundo del juego”, expresa en su sitio web.

Contreras-Esquivel afirmó a cba24n que aunque el grupo de personas que producen música para videojuegos es reducido en Córdoba, el mercado sigue creciendo.

Además del compositor, los músicos que grabaron la banda sonora también son de Córdoba.

La banda sonora fue lanzada en dos vinilos a 45 RPM. Además, cuenta con un artbook con ilustraciones y una entrevista al compositor. Además de ser el primer disco de vinilo de música de videojuegos de Córdoba, este es el primer vinilo producido por Mango Mage Records que es músical original ya que la discográfica suele editar reversiones de videojuegos clásicos.

Los discos se pueden adquirir en el sitio web de Mango Mage.

Creditos:

Blue Fire es un videojuego de Robi Studios.

Musica original: Ariel Contreras-Esquivel.

Soprano: Silvina Tolosa.

Flauta, flauta alto, oboe y corno inglés: Gabriela Folco.

Violoncello: Sofia Del Moral.

Grabado en 440 Studios, Cordoba - Argentina.

Grabado por Mario Carnerero.

Mezclado por Mario Carnerero y Facundo Gonzalez.

Masterizado a vinilo por Facundo Gonzalez.

Diseño del vinilo Rozen.

Ilustraciones por Alex Heath y Migzy Co.

Kitaria Fables: música de Córdoba para el mundo

Por otro lado, Esteban Tamashiro es responsable de la música del Kitaria Fables.

Contreras-Esquivel y Tamashiro se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Nacional de Córdoba. Su pasión por la música y los videojuegos los fueron acercando profesionalmente y se fueron ayudando entre trabajos.

Kitaria Fables fue desarrollado por el estudio Twin Hearts de Indonesia. Sin embargo, la banda sonora fue desarrollada y producida en este lado del mundo, en la ciudad de Córdoba.

El título es un juego de rol de acción y aventura donde los jugadores deberán familiarizarse con mecánicas de artesanía y agricultura. Está disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC y Xbox Series X|S.

“Enfréntate a una siniestra amenaza con multitud de armas y un libro de hechizos. Descubre regiones, reliquias y recursos, cultiva y cosecha provisiones, y completa misiones en solitario o en el modo cooperativo”, expresa el título.

“En este proyecto la inspiración surgió principalmente del arte visual, el diseño de personajes y de la narrativa del juego. Sabíamos que la música debía reforzar los momentos de aventura y misterio de la narrativa, pero sin perder el carácter ligero e inocente que es en sí la esencia de Kitaria Fables”, remarcó Esteban.

Esteban Tamashiro, el cordobés que compone música de videojuegos para el mundo

El disco se pueden adquirir en el sitio web de Mango Mage.

Créditos

Composición de Esteban Tamashiro

Flauta, flauta alto, oboe y corno inglés: Gabriela Folco.

Tin Whistle: Duncan Krummel

Mezcla y máster: Facundo Gonzalez-Ulloque

Programación MIDI Adicional: Jordi Tort

Arte de tapa: Twin Hearts & PQube Limited