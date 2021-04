Y llegó el momento más esperado por todos los seguidores, fans y no tanto, de la segunda temporada que retrata la vida del cantante Luis Miguel. La serie cuenta con la total aprobación del artista y da detalles de su vida privada muy pocos conocidos.



El Sol de México hoy cumple hoy lunes 19, sus 51 años y lo está celebrando con el estreno de esta ficción basada en hechos reales. El domingo pasado ya se pudo ver los dos capítulos de la serie que se lanzará cada domingo a las 21 en la plataforma de Netflix.



La serie está narrada en dos líneas de tiempo que permanentemente llevan al espectador a dos etapas de la vida personal y profesional de Luismi, con escenas dramáticas que muestran el lado oscuro de la fama. En los dos primeros episodios se pudo seguir el velatorio del padre de Luis Miguel y la discusión del cantante con su abuela por la tenencia del hermano menor del cantante. Entre la abuela y el tío quieren sacar provecho del niño Sergio, y lo exponen a castings y programas de televisión para que muestre su talento como cantante. Esto indigna al Luis Miguel de la serie y hace todo lo posible para que su hermano no sea explotado y viva la dura infancia que él atraveso, al lado de un padre autoritario. Con la ayuda de su hermano Alejandro (Juan Pablo Zurita), Luis Miguel le saca el niño a su abuela y se lo lleva a vivir con él a México.

Los problemas que atraviesa Luis Miguel en la serie se irán combinando con sus hits más destacados.



La desaparición de su madre es el mayor drama de Luis Miguel y en los dos primeros capítulos hay mucha información para el espectador: su tío Mario “Tito” Gallego (Martín Bello) le hace una gran revelación luego que Luis Miguel lo golpea y le exige que diga lo que sabe. La obsesión del cantante por saber cuál es la verdad sobre la ausencia de Marcela Basteri lo lleva a contratar a un agente del MOSSAD, el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel.



Erika, su novia (Camila Sodi) lo acompaña sin poder ayudarlo en el dolor que tiene Luis Miguel ante la ausencia de su madre, por no saber qué pasó con ella.



En los próximos capítulos se podrá ver el vínculo del cantante con su hija Michelle (interpretada por la actriz argentina Macarena Achaga), fruto de su relación con Stephanie Salas.



El personaje de Hugo (interpretado por el argentino César Bordón), su representante, también cumple un rol muy importante quien lo acoseja como un padre al artista. En estos primeros episodios mantienen una charla donde trata de convecerlo de seguir con su vida y dejar de lado la ausencia de su madre, le hace ver que es una obsesión que no lo deja continuar con su vida personal y lo afecta en lo profesional.



También aparece un nuevo personaje que será el villano de la serie: Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero) un joven de familia adinerada que quiere romper su status quo y volcarse al universo de la música. Con estrategias muy oscuras y poco leales, se acercará al mundo de Luismi a paso lento pero seguro.



Además, se vio un momento clave en la vida del artista cuando en un recital que brindó en Lima, Perú, en 2005 se produce una falla técnica en el sonido que le afecta seriamente el oído al cantante. El médico le recomendará parar por un año y Luis Miguel se siente muy afectado por este nuevo drama que perjudicará enormemente su carrera.



Un lanzamiento con grandes sorpresas



El viernes 16, previo al lanzamiento de la serie, Diego Boneta, el actor que interpreta a Luis Miguel, condujo un evento junto al elenco de la serie. Dieron a conocer grandes sorpresas que fueron muy bien recibidas por todas las personas que pudieron conectarse vía streaming en el evento en vivo. Boneta respodió preguntas de los seguidores, y dijo que él se reunió varias veces con Luis Miguel y compartieron largas charlas. El artista le confió historias muy personales y le pidió que nunca las comparta, por lo que Boneta dejó en claro que habrá cosas que jamás va a divulgar sobre la vida del cantante.



En el evento exclusivo el elenco compartió avances exclusivos del primer episodio, y anunció varias sorpresas que sucederán a lo largo de toda la temporada:



-Material adicional y escenas del detrás de cámaras de cada episodio estarán disponibles en Detrás del Sol, un especial semanal que estará disponible en el canal de YouTube de Netflix Latinoamérica (todos los domingos, a las 9pm) y en Flow (todos los lunes).



-Todos los lunes iniciará un TikTok challenge de la serie, desde la cuenta de @netflixenespanol, en la que los fans podrán interactuar con el elenco.



Mirá la celebración, que incluyó la publicación de los 10 primeros minutos de la serie de Netflix:







