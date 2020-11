ficción on demand

El gigante de streaming cuenta con un programa de filmes y series de gran variedad y para todos los gustos.

Aquí te recomendamos, seis biopic que no podés dejar de ver:

La vida de Maudie

El film de 2016, retrata la historia real de cómo la pintora canadiense Maud Lewis conoció a quien sería el amor de su vida, un huraño pescador para quien comenzó a trabajar, siendo muy joven, con la esperanza de alejarse de su familia y ganar independencia. Película canadiense, dirigida por Aisling Walsh. Con Ethan Hawke y Sally Hawkins.

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono

Un film de Steven Spielberg, protagonizado por Meryl Streep y Tom Hanks. La película es un drama realizado en 2017. Retrata la historia de dos periodistas de The Washington Post y The New York Times, quienes a comienzos de la década del 70, publicaron informaciones hasta entonces ocultas sobre la Guerra de Vietnam, dejando en evidencia al Gobierno de Estados Unidos, presidido por Richard Nixon.

Las horas más oscuras

Es una potente biopic sobre un hecho histórico muy interesante. Es mayo de 1940. Winston Churchill (Gary Oldman) se convierte en primer ministro británico en un momento realmente crucial de la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis avanzan imparables conquistando prácticamente la totalidad del continente europeo y amenazando con una invasión a Inglaterra. Churchill deberá entonces explorar la posibilidad de un tratado de paz con Alemania, o ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa. La dirección es de Joe Wright.

La teoría del todo

Este film del Reino Unido de 2014, fue dirigido por James Marsh con el protagónico de Eddie Redmayne y Felicity Jones, quienes interpretaron al físico Stephen Hawking y su esposa, Jane Hawking. Está basado en la novela “Travelling to Infinity” que Jane escribió sobre su relación de pareja y cómo transcurrieron el diagnóstico de la enfermedad del científico, esclerosis lateral amiotrófica. Por su trabajo interpretando a Stephen Hawking, Eddie Redmayne obtuvo el Oscar a Mejor actor.

La Red Avispa

En los años 90, el piloto René González dejó a su familia y abandonó La Habana para infiltrarse, junto a otros cinco compatriotas, en un grupo de opositores a Fidel Castro que buscaban ponerle fin con su gobierno en Cuba. Basada en una historia real, el film cuenta con un gran elenco: Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Gael García Bernal, Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia y Wagner Moura. Dirigido por Olivier Assayas.

Francotirador

Clint Eastwood dirige esta autobiografía del marine SEAL Chris Kyle, que batió el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano. Kyle fue enviado a Irak con la misión de proteger a sus compañeros. Su puntería y precisión milimétrica salvó incontables vidas en el campo de batalla, por lo que se ganó el apodo de “Leyenda”, pero la noticia de sus hazañas llegó hasta las filas enemigas. Se puso precio a su cabeza y se convirtió en objetivo de los insurgentes. En Irak, Chris participó en cuatro peligrosas misiones, aplicando el principal lema de los marines: “no dejar a ningún hombre atrás”, mientras en casa le esperaban su mujer Taya y sus dos hijos pequeños. Con Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman y Kyle Gallner.