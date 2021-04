Hacemos un repaso por los lanzamientos que se vienen en los siguientes días.

Estrenos en Amazon Prime Video



Horizon line



Sara (Allison Williams) y Jackson (Alexander Dreymon) descubren el miedo a gran altura a bordo de un avión Cessna. Se suponía que iba a ser un vuelo casual y de rutina de 99 minutos a la boda de unos amigos en una isla tropical, pero minutos después del despegue, el piloto sufre un infarto fatal, dejando a Sara y a Jackson sin idea de dónde están, sin comunicación y sin saber cómo aterrizar el avión. Con nada más que kilómetros de mar y cielo en todas las direcciones, y una aterradora tormenta que se avecina, Sara y Jackson solamente tienen una oportunidad y no hay forma de mirar atrás. Ya está disponible.



No matarás



Un hombre bondadoso tiene una confrontación mortal inesperada. Sus instintos se activan para limpiar el desorden causado por autodefenderse, pero ¿uno se puede escapar libremente después de matar a alguien?. Ya está disponible.



Dreamland



Esta historia de amor sucede en medio de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Finn Cole interpreta a Eugene Evans quien sueña con escapar de su pequeño pueblo en Texas, cuando descubre a una fugitiva ladrona de bancos herida, interpretada por Margot Robbie. Atrapado entre pedir la recompensa por su captura y su creciente atracción por la seductora criminal, Eugene deberá tomar una decisión que profundamente afectará las vidas de todos a quienes ama. Travis Fimmel (Warcraft), Kerry Condon (Avengers: Infinity War), Darby Camp (Big Little Lies) y Lola Kirke (American Made) también protagonizan esta historia. Disponible el 29 de abril.



Without remorse



Un SEAL de élite de la marina descubre una conspiración internacional mientras busca justicia por el asesinato de su esposa en Tom Clancy’s Without Remorse, la explosiva historia del origen del héroe de acción John Clark – uno de los personajes más populares en el universo de Jack Ryan, del autor Tom Clancy. John Kelly (Michael B. Jordan) perseguirá a los asesinos a toda costa uniendo fuerzas con una colega SEAL (Jodie Turner-Smith) y un oscuro agente de la CIA (Jamie Bell). La misión de Kelly expone un plan secreto que amenaza con involucrar a Estados Unidos y a Rusia en una guerra en una escala sin precedentes. Disponible el 30 de abril.



Estrenos en Netflix



Polizón



Film de ciencia ficción. Los tres tipulantes de una misión a Marte deben tomar una decisión imposible cuando un pasajero imprevisto compromete la vida de todos a bordo. Dirección de Joe Penna. Ya está disponible.



Dime cuando tú



Comedia romántica dirigida por Gerardo Gatica. ¿Qué haces cuando la mujer perfecta sólo quiere ser tu amiga? Al morir su abuelo, Will, un joven mexicano-americano, descubre los planes que éste tenía de mandarlo a México para conocer sus raíces. Will, harto de su vida rutinaria, decide tomar el reto y visitar la Ciudad de México, sin imaginar que será ahí donde encontrará a un grupo entrañable de amigos y a la que podría ser el amor de su vida. Ya está disponible.



La apariencia de las cosas



Una pareja de Manhattan se muda a una aldea histórica en el valle del Hudson y acaba descubriendo que su matrimonio oculta una siniestra oscuridad que rivaliza con la historia de su nuevo hogar. Film de terror, disponible el 29 de abril.



Los Mitchell contra las máquinas



El viaje por carretera de la familia Mitchell se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad. Film de animación. Disponible el 30 de abril.





