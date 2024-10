Papina de Palma: la talentosa cantautora uruguaya se presenta en Córdoba

La artista uruguaya Papina de Palma se presentará en Córdoba el próximo jueves 24 de octubre a las 21 horas, en Platz Espacio Cultural ACIC, Maipú 350, un renovado espacio en pleno centro de La Docta. Las entradas están disponibles en antesala.com.ar hasta agotar la capacidad de la sala. El evento es producido por NMG Producciones .

Refiriéndose a esta pesentación la cantante compartió en sus redes: "Nos vemos el 24 de octubre, las entradas ya están a la venta. Tengo muchas muchas ganas de ir, cantarles y pasear por ahí. Iré modo señora con guitarra, así que estaré especialmente chismosa". Una oportunidad única para disfrutar de esta cantautora rioplatense, que regresa a la provincia con su nuevo disco.

SOBRE PAPINA

Papina de Palma, nacida en Montevideo (Uruguay), es una destacada cantautora y murguista. Su música ha alcanzado más de 90 mil oyentes en Spotify.

Su álbum debut, Instantes Decisivos, fue galardonado con el Premio Graffiti de la música uruguaya como "Mejor Álbum Pop" y le otorgó el título de "Mejor Artista Nueva" en 2017. También fue considerado uno de los mejores lanzamientos del 2016 por varios medios especializados.

En 2018, fue reconocida como "Mujer del Año" en el ámbito musical. En 2013, ganó el Premio Nacional de Música por su canción "Las cosas del tintero". Desde 2017, forma parte del coro y la comisión de escritura de la murga Falta y Resto, que cuenta con más de 38 años de trayectoria en el carnaval uruguayo.

Ha compartido escenario con músicos como Martín Buscaglia, Samantha Navarro, Mandrake Wolf, Luciana Mocchi, y Toto Yulelé. Además, ha sido telonera de artistas internacionales como Ciro y los Persas, La Oreja de Van Gogh e Ismael Serrano en Montevideo.

Las canciones de Papina narran historias y sensaciones personales, conectando con experiencias comunes y cotidianas, revelando la belleza en lo pequeño.

ÚLTIMA PRODUCCIÓN

Respecto a su disco Los Abrazos son Instantes Decisivos Vol. II (2023), la cantautora comentó:

"Este proyecto audiovisual y musical llevó años de trabajo y obtuvo cinco nominaciones a los @premiosgraffiti (Uruguay). Me hizo muy feliz, sobre todo por las categorías, en las que comparto nominación con colegas a quienes respeto mucho.

Fue una mezcla de honor, alegría y ganas de celebrar. Hablo mucho con mis colegas sobre la importancia de no desanimarse cuando no llega el reconocimiento esperado, y de no basar la motivación en esos premios. Tal vez esto parezca trivial para alguien, pero a veces no es fácil lidiar con expectativas no cumplidas. Sin embargo, también creo que debemos aprender a aceptar estos 'regalos'.

Este disco es el resultado del trabajo conjunto de 10 colegas que aportaron su talento a cada canción. Más que solista, me considero una acompañante, ¿será posible?", expresó la artista. Papina de Palma regresa a Córdoba y la canción de autor celebra este reencuentro.

RENOVADO ESPACIO CULTURAL

Platz Espacio Cultural ACIC es una iniciativa de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, ubicado en una de sus dos sedes históricas, donde anteriormente funcionaba la Casa de la Cultura. Con más de 80 años de historia en La Docta, este espacio ha sido revitalizado gracias a la colaboración entre ACIC y NMG, quienes se propusieron crear un lugar de encuentro, producción y expresión artística con enfoque de género y derechos.

Platz ofrece una experiencia cultural diversa y de calidad, siendo un punto de referencia en el centro de la ciudad, sobre una de sus principales avenidas, Maipú, a pocas cuadras de la plaza San Martín. La sala cuenta con 267 butacas y ha recibido a artistas como Edu "Pitufo" Lombardo, Ana Prada, y la banda cordobesa Pulso Sur, entre otros.