Parietal: el espectáculo teatral de Fernando Zabala vuelve a Córdoba en su segunda temporada

El espectáculo teatral Parietal del docente y dramaturgo Fernando Zabala vuelve en su segunda temporada a la ciudad de Córdoba.

Luego de presentarse en gira provincial durante el mes de junio, vuelve el espectáculo que reúne tres obras breves del autor cordobés.

La primera obra del ciclo se llama Ventana, luego continua con Última Prueba y finaliza con Estallar. «Hace muy poquito volvimos a trabajar en los ensayos de cara al reestreno. Hicimos una gira el pasado mes de junio por el interior y estamos muy felices con la segunda temporada que se viene en AlmaZenna Teatro. Cuesta mucho bajar el telón de un espectáculo, sobre todo, cuando el proceso ha sido tan intenso como disfrutable. Parietal cumplió dos años de temporada, y en octubre, posiblemente nos despidamos en otra sala de la ciudad», apuntó el autor a Cba24n.com.ar.

El espectáculo comprende tres únicas obras, Ventana, es la eterna rutina como conflicto. Las viejas preguntas y las viejas respuestas y un vacío interminable como camino póstumo. Última Prueba, es la sorpresa y la expectativa por lo encontrado, luego el interminable problema que genera el hallazgo, el no saber quién es uno y quien es el otro. La angustia de la eterna pregunta como dilema. Estallar, es la no memoria y el no destino que se representan en la angustia para una y la evasión para la otra. ¿Hasta qué punto se puede mirar para otro lado? La necesidad de salir de allí, aunque sea soñando. Las obras que se podrán ver nuevamente los sábadosde agosto a las 21 en AlmaZenna Teatro, cuentan con la actuación de Ale Ponce, Rocio Garcia y Fredy Nadaya. La dramaturgia y la dirección está a cargo de Fernando Zabala y la fotografía es de Marcos Allende.

Para agendar:

Parietal se lo podrá ver los sábados 5, 12 y 19 de agosto a las 21 en AlmaZenna Teatro, 9 de julio 4331, a media cuadra de Sagrada Familia, en barrio Las Palmas. Las reservas de las entradas anticipadas se pueden hacer a través de la plataforma www.antesala.com.ar o al siguiente número telefónico: 3517048004.