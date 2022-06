Es difícil elegir una canción de Paul McCartney o de The Beatles como favorita. Y es que más allá de si somos seguidores o no de la banda, es innegable que en sus formas de crear, el artista británico (junto a sus coequipers Lennon, Harrison y Starr) han conseguido sonoridades únicas, armonías geniales y ritmos completamente vanguardistas.

Y podemos mencionar Help, Eleonor Rigby, Yellow Submarine, Let it be, Blackbird, Because, Michelle, Live and Let die y tantas otras más que más obvias o exquisitamente sutiles componen la lista de las canciones más hermosas del mundo.

Sin embargo, Sir Paul si puede decir cuál es su favorita, y no es ninguna de las mencionadas anteriormente. "I saw her standing there" es la preferida del Beatle que dijeron que una vez murió y desde entonces vemos a un doble.

La canción abre la discografía oficial de Los Beatles en long play y podemos decir sin equivocarnos que tiene la marca adolescente del inicio. Fue compuesta primero por Paul, pero luego revisada y modificada por Lennon. Tiene el sabor de ese inicio de la leyenda y quizás no sea la pieza más elegida por sus fans, pero sin dudas tiene un componente histórico trascendente.

La confesión llegó en 2019, durante una entrevista con Howard Stern, así que quizás podemos inferir que tiene el agregado del análisis en retrospectiva y con la sabiduría de un hombre de casi 80. (Bueno, hoy 80 exactamente).

El día de su cumpleaños, lo recordamos con ese tema, de comienzo, ese que a Paul es el que más le gusta.