La 36ta. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comenzó el pasado 18 de noviembre y este sábado entregó su palmarés, distinguió a la película "Hit the Road”, del iraní Panah Panahi con el Premio Astor Piazzolla a la Mejor película del certamen.

A su vez, el jurado de la Competencia Internacional, integrado por Paz Encina, Mitra Farahani, Aurélie Godet, Haden Guest, y Federico Veiroj, otorgó los Astor Piazzolla de Plata a Miguel Gómes y Maureen Fazendeiro, como Mejor Dirección por su trabajo en Diarios de Otsoga, a Candela Recio y a Zelda Adams por sus actuaciones en Quién lo impide y Hellbender.

Estas son las películas premiadas:

Premios Astor Piazzolla a la Competencia Internacional

Mejor Largometraje: “Hit the Road de Panah Panahi”

Premio Especial del Jurado: “What Do We See When We Look at the Sky?” de Alexandre Koberidze

Mejor Dirección: Miguel Gomes y Maureen Fazendeiro, por “Diários de Otsoga”

Mejor Interpretación Ex Aequo para Candela Recio en “Quién lo impide” y Zelda Adams en “Hellbender”

Mejor Guión: Roman Zürcher y Silvan Zürcher, por “The Girl and the Spider”

Mención Especial: “Espíritu sagrado” de Chema García Ibarra

Mención Especial: “Kim Min-young of the Report Card” de Lim Jisun y Lee Jae-eun

Premios Astor Piazzolla a la Competencia Latinoamericana

Mejor Largometraje: “Jesús López” de Maximiliano Schonfeld

Mención Especial: “De todas las cosas que se han de saber” de Sofía Velázquez Núñez

Mejor Cortometraje: “Síndrome de los quietos” de Elías León Siminiani

Premios Astor Piazzolla a la Competencia Argentina

Mejor Largometraje: “Las cercanas", de María Álvarez

Premio José Martínez Suárez a la Mejor Dirección: Agustina Pérez Rial por "Danubio"

Mención Especial: “Noh” de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone

Mejor Cortometraje:“Engomado” de Toia Bonino y Marcos Joubert

Premios Astor Piazzolla a la Competencia Estados Alterados

Mejor Película: “A Night of Knowing Nothing” de Payal Kapadia

Mención Especial: “Nuclear Family” de Erin Wilkerson y Travis Wilkerson

Competencia en Tránsito

Mejor Proyecto: “Monólogo colectivo” de Jessica Sarah Rinland

Premio de la crítica Joven a la mejor ópera prima latinoamericana

Mejor Película: “Estrella roja” de Sofía Bordenave

Sobre "Estrella Roja"la película cordobesa distinguida

Es uno de los filmes favoritos y más recomendados por nuestro crítico especializado Roger Koza.

Su directora

Sofía Bordenave: nació en Córdoba en 1971. Es abogada y directora de cine. Codirigió, escribió y produjo con Luz Rapoport La suave noche (2017, 32° Festival). Estrella roja es su segundo largometraje documental, y actualmente trabaja en Todos los naufragios del mundo, su primer largometraje de ficción.

De qué trata el celebrado filme:

En 2017, al cumplirse 100 años de la Revolución Bolchevique, no se realizó ningún acto oficial en Rusia. El gobierno central decidió confinar al ámbito de los museos la memoria de la Revolución. En ese clima de desmemoria, algunas escenas desgajadas de la realidad traen el pasado al presente. Dos jóvenes roofers, Nikita y Karl, exploran la ciudad, buscan restos históricos y lugares específicos, suben a los techos. En su deambular se encuentran con edificios y balcones abandonados. Katya, una mujer en apariencia mayor, recorre uno de los espacios capitales del proceso revolucionario: el Campo de Marte, en San Petersburgo. Katya cuenta sobre la Revolución de Febrero, la que puso fin a la dinastía Romanov. Rememora el período posrevolucionario y rescata la figura de uno de los intelectuales y científicos más interesantes de la época: Aleksandr Bogdánov, autor de un libro utópico de ciencia ficción llamado Estrella roja.

Emociones cordobesas

“Estoy emocionada, contenta, agradecida. Fui descubriendo en estos años de Estrella roja que una película es sobre todo una forma de reflexión y acción colectiva. Todo mí agradecimiento a las personas que acompañaron este proyecto”, comentó la directora a La Voz del Interior.

Así la presentaba oficialmente en el Festival....

Homenaje

Otros de los momentos emotivos que se vivieron fueron con las imágenes y palabras recordando a Paola Suárez, joven productora cordobesa fallecida repentinamente este año:

“Su legado está en cada título que se estrena en las pantallas del mundo, no solo en los de Jaque Content. Porque más allá de la importancia que dejó desde la productora, su trabajo impactó en el mundo de la producción de Córdoba y de Argentina”, fueron las palabras que se escucharon luego de la proyección de imágenes alusivas.

Te puede interesar: Películas cordobesas para ver en el Festival de Mar del Plata

La mejor internacional

"Hit the Road", ópera prima del director iraní Panah Panahi, se alzó con el Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Internacional de 36ta edición del Festival de Cine de Mar del Plata, convirtiéndose en la gran ganadora de la muestra, que este sábado entregó su palmarés.



Primera película del hijo del prestigioso cineasta Jafar Panahi (censurado en su país), "Hit the Road" es una original comedia agridulce que se sirve del humor para contar la historia de una familia y la despedida a su hijo mayor, quien escapa de Irán de manera ilegal.

(Fuentes: Télam/La Voz del Interior/Prensa del Festival)