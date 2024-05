Este jueves, a las 20 hs. Chiquito Catramboni y Tincho Siboldi junto a Cristian Correa, operador del espacio, se encontrarán con sus oyentes en un programa en vivo de El Duende.

Será a partir de las 20 hs. en el Aula Magna de la FCEFyN, Vélez Sarsfield y Duarte Quirós. Habrá anécdotas, humor, canciones y ese clima único, hogareño y familiero que supieron crear cada domingo de 9 a 12 hs. a través de Radio Universidad Nacional de Córdoba AM 580, del Multimedio SRT.

¿Será una despedida ? Es posible que sea una transición, preferimos creerlo así porque un lazo tan fuerte es imposible de cortar.

Lo cierto es que deseamos pensar que será el comienzo de una nueva etapa y que hallarán un nuevo modo de encuentro y celebración.

Este jueves, estaremos presentes en el abrazo fraterno que propone esta dupla insustituíble: Catramboni/Siboldi, respaldados por el “Pulpo” Correa.

También habrá músicos amigos aportando sus saberes y talentos: Alexis, talentoso acordeonista, María Eugenia Acotto, gran cantante de tangos quien se unirá en un homenaje a Américo Tatián y los charangos de Pachi Herrera para un final a toda música.

Las entradas están agotadas por lo que recomendamos no asistir si no las han comprado porque no habrá disponibilidad en la boletería.

Mientras veamos este ensayo ….