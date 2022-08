Más de uno podría dudar ante el dato de que Raly Barrionuevo, nuestro Raly, nació el 14 de agosto de 1972 en Frías, Santiago del Estero.

Y es que desde 1990 está radicado en Córdoba y lo sentimos muy nuestro. Alumno de la escuela de música La Colmena comenzó a fusionar ritmos folclóricos con otras corrientes como jazz, rock, urbana.

En 1991 el cantautor Jacinto Piedra lo invitó para que participara en el “Encuentro de Músicos Santiagueños” junto a Sixto Palavecino y Los Manseros Santiagueños. Participó como invitado de Peteco Carabajal en el espectáculo.

Vamos matizando la nota con estas joyas que nos van quedando de su paso glorioso los martes a la mañana por el programa "Nada del otro mundo", con la conducción de Cristian Maldonado, gran amigo del cantor.

Y no es exagerado decir "glorioso", porque cantar como canta a las 8 de la mañana es sólo un privilegio de los talentosos y él es uno de ellos. Cada semana, temprano y con su guitarra en mano inaugura un ritual único...

En noviembre de 2021...cantó esta maravilla de Jorge Fandermole "Cuando"

En 1995 sale su primer trabajo discográfico: El principio del final, con temas de su autoría. En este trabajo fueron invitados, entre otros, Peteco Carabajal, Víctor Heredia y el Dúo Coplanacu. En 1999 comenzó a trabajar, junto a León Gieco, en la preproducción de su segundo disco, Circo Criollo, que terminó de grabar en el año 2000.

Hace apenas días, en julio de 2022, nos conmovió con esta canción himno de Daniel Toro: Cuando tenga la tierra

En febrero de 2001 se consagró ganador de La Gaviota de Plata a la Mejor Canción en el XLII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile) con la canción “Ayer te vi”, de Víctor Heredia.

Palabras sentidas como preámbulo de una enorme canción de The Beatles....Sí, en inglés, Raly nos emociona con "In my life"....

En enero de 2002 fue premiado como Consagración del Festival Nacional del Folclore en Cosquín. En marzo siguiente comenzó la preproducción de otro álbum, llamado Población Milagro.

Por esa época se embarcó en el proyecto La Juntada con Peteco Carabajal y el Dúo Coplanacu, con quienes realizaron dos conciertos en el Teatro Ópera que posteriormente fueron editados en CD y DVD.

La canción centroamericana de pura cepa como la testimonial "Desapariciones" de Rubén Blades, escuchá la versión que hizo en los estudios de la 102.3...

En octubre de 2004 editó el disco Ey, paisano, un álbum que renueva el compromiso que desde sus comienzos tuvo con la realidad social y los derechos humanos. En octubre de 2006 editó su primer álbum en vivo, que lleva por título Paisano vivo.

"La ciudad de la furia" original de Soda Stéreo es furia en la calma de Raly....

El 24 de octubre de 2008 visitó Venezuela por primera vez para presentarse en el "Día Internacional de los Sueños 2008", que se realizó en la Isla de San Carlos en el estado Zulia, junto a artistas de renombre como Carlos Varela, Bárbara Luna, Grupo Iven, entre otros.

Canten con él....El viejo río Cosquín fue testigo quieto de un desengaño..." Zamba del cantor enamorado"

En 2015 obtuvo el Premio Konex otorgado por la Fundación Konex como uno de los 5 mejores cantantes masculinos de folklore de la década en Argentina, uno de los premios más prestigiosos del país.

En 2016 publicó un nuevo sencillo junto a Lisandro Aristimuño titulado "Niña de los andamios". Se trata de una canción sencilla, potente y muy bien lograda, una prueba gigante del conocido “menos es más”.

La poesía de Serrat revive en su voz y sentimiento, Aquellas pequeñas cosas

​En 2018 participó con La Vela Puerca en la canción "La luna de Neuquén", del disco Destilar.

En 2019 saca un disco nuevo en conjunto con Lisandro Aristimuño, en la banda llamada Hermano Hormiga, la cual conforman estos dos músicos.

"Nada", el tango, suena suave, sentido en su voz...

Luego fue convocado por Patricia Sosa en su disco llamado Folklore, para hacer una versión a dúo de su canción Zamba y acuarela.

A mediados de 2021, lanza su disco "1972", sensible y autorreferencial para anticiparse a este aniversariocon clásicos de la música argentina desde su propia historia familiar y, fundamentalmente, reponiendo el lazo afectivo y sonoro con su padre.

Es importante destacar en esta breve biografía el soporte fundamental que significan su madre, genialmente evodada en "La niña de los andamios" y su hermano Daniel Barrionuevo "manager" y bombo legüero de su agrupación.

Y la maravillosa compañera creativa que resultó la gran pianista Elvira Ceballos, protoagonista de trabajos y presentaciones inolvidables en la carrera de ambos. Juntos han provocado las emociones más intensas a multitudes de espectadores y audiencias. El respeto y devoción mutuos que se han profesado quizá pueda ser considerada la sociedad más ejemplar y admirable que hemos conocido.

Audio de Zamba del ángel por Raly y Elvira

Alfredo Zitarrosa también suena firme y dulce en su voz.. Aquí retomamos las grabaciones hechas en el estudio de 102.3 FM. Pal que se va es la canción

Desde hace años es parte importante de "Nada del otro mundo" el citado programa de 102.3 FM con "El cancionero del Raly" y cada una de sus apariciones es celebrada por legiones de oyentes que los martes ven alegrada su mañana rutinaria con su voz, sus palabras, sus canciones elegidas de un enorme abanico de posibilidades, con intuición y criterio, como quedó demostrado en este sintético muestrario.

Además participa activamente de cada reunión a la que convoca el programa y conforma con el conductor: Cristian Maldonado y la escritora María Teresa Andruetto, otra valiosa columnista, el elenco convocante del espacio radial.

Su cumpleaños número 50 lo encuentra en una nutrida gira titulada "Raly a solas y sin libreto" por la provincia de Buenos Aires con fechas en Tandil. Azul, Bolívar, Pigüé, etc.

"Construcción" de Chico Buarque, la canción perfecta, en la versión de Raly..

Raly Barrionuevo es mucho más que un cantante y compositor, es una voz alzada ante las injusticias, una posición firme tomada ante situaciones que nos duelen y un decir que nos conmueve y nos recuerda que somos dolorosa y hermosamente humanos.

Feliz cumpleaños querido Raly...y muchas gracias!!!