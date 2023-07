El artista está en nuestra ciudad para presentar su show donde hace un recorrido por los 70 años de trayectoria musical.



Raúl Lavié representa a nuestro país en escenarios del mundo y estuvo realizando una gira por países como Italia y España. En Córdoba, celebrará a lo grande con las canciones, los musicales y los tangos que lo acompañaron en su vida.



Una vida plena y feliz



Como dice el tango de los hermanos Expósito “Naranjo en Flor”, “Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento…”, ¿En qué etapa de la vida se encuentra Raúl Lavié?: “Yo creo que he vivido todos los estados que el tema de Homero Expósito ha escrito que es una maravilla y está dentro del espectáculo. Estoy recibiendo las mieles del éxito y de la vida, porque tengo una vida muy feliz, he criado unos hijos maravillosos, tengo unos nietos divinos, tengo una esposa, Laurita con quien nos acompañamos desde hace 43 años”.



En diálogo con Cba24N, el cantante también recuerda su vida junto a la querida Pinky: “Tengo el recuerdo de Pinky, mi segunda esposa y también de mi primer esposa que con ellas tuve una vida plena y feliz, me dieron hijos y nietos. Soy un privilegiado en ese sentido, me siento pleno, estoy orgulloso de la carrera que hice y he podido conocer el mundo a través de esta profesión y conocido gente muy importante de todas las partes del mundo. ¿Qué más puedo pedir? Solo agradecer a Dios que me permite abrir los ojos para ver la maravilla del mundo…".



Mirá la entrevista con Raúl Lavié:



“En el colegio primario… me aburría en la clase de música”



El artista que llega a Córdoba para brindar un show en Quality Espacio, este viernes a las 21, también comparte qué es para él la música: “Es complicado de explicar, cuando yo comienzo que tenía 14 o 15 años, no me interesaba la música. Llegó a mí por esas cosas del destino. Creo que todos tenemos marcado un destino, algo prefijado que seguramente podemos transitar o no, pero que ya está escrito”.



Lavié recuerda que la materia de música no era su favorita: “Iba al colegio primario donde teníamos una hora de música y yo no quería ir porque me aburría estudiar el solfeo. Pedía no ir”.



El talentoso artista cuenta que tenía otra pasión cuando era niño: “Me gustaba dibujar, desde chiquito lo hacía, pedía dibujar y al final se cansaron y me concedieron ese permiso de no ir a música”.



“De pronto cambió todo, a los 15 años comencé a cantar. Al principio lo tomaba como un juego… luego me di cuenta que ese era el camino porque todo se canalizaba para seguir ese camino y hoy a los 70 años de carrera lo estoy disfrutando”, describe con emoción y una gran alegría el cantante de tango.



