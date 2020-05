Los bares continúan haciendo esfuerzos para hacer de su actividad algo redituable. Take Away, delivery son algunas de las opciones que van ayudando, pero no alcanzan.

Vidón Bar es el nombre de un bar tradicional en la ciudad. En Alta Córdoba primero, Nueva Córdoba luego y sumando un gran espacio en el corazón del Cerro de las Rosas, se caracteriza por brindar "experiencias". Botella de fernet en la mesa, mazo de cartas, juegos de mesa, chistes y humor con una decoración característica son parte de esa experiencia.

Ahora, para subsistir intentan trasladar parte de ello a la virtualidad. Reuniones de bar por zoom y compra futura son dos de las estrategias implementadas. En esas reuniones participan humoristas y personalidades como La Bicho, Raúl Sencillez y Nardo Escanilla entre otros.

También se las ingenian con delivery y take away hasta que todo esto pase. Además, sus dueños y empleados piensan cómo será trabajar en el futuro y bajo qué protocolos.

Desde Canal 10 consultamos sobre su nueva modalidad de trabajo. ¡Mirá!