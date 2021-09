El famoso actor y director de cine italiano, fue reconocido en su país al recibir el León de Oro de honor que premia su trayectoria profesional. Roberto Benigni, recordado por la película "La vida es bella" (1997), agradeció el galardón a los realizadores que creyeron en él y sobre todo a su esposa Nicoletta Braschi. Con ella ha trabajado desde 1987 y es la actriz protagonista en todas sus películas.



Begnini, expresó: "Quien recibe un regalo tan grande, que es una demostración de amor por todo lo que ha hecho en su vida, sólo tiene un deber: dar gracias, como dice San Ambrosio. Él decía que "el primer deber es dar gracias", y eso es lo que debemos hacer. Así que doy las gracias a todos los que me han querido y simplemente han creído en mí desde el principio, a los que me introdujeron en el mundo del espectáculo. Vengo de una familia pobre, de la nada, de una pobreza maravillosa, aristocrática, una pobreza real. Muchas personas me han ayudado en este viaje que me ha llevado a este maravilloso regalo".



Además de su faceta como director, por la que ha ganado un Oscar, Benigni ha interpretado películas de realizadores como Jim Jarmusch, Federico Felllini, Costa-Gavras o Bernardo Bertolucci.



Mirá el momento en que Roberto Begnini es premiado en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2021:

(Fuente Euronews)