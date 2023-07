Un cordobés descubrió uno de los dinosaurios más grandes que se conocen. Lo encontró en la zona de El Chocón en la provincia de Neuquén.



Rubén Carolini vivía en Oncativo y se fue hacia el sur del país, para trabajar como mecánico, entre otros oficios. Luego lo convocaron de la represa El Chocón. A Carolini le gustaba recorrer los campos y de forma autodidacta, recolectaba huesos y hacía sus propias expediciones.



“En el año 87, de casualidad encuentro una costilla de dinosaurio. Me llamó la atención, averigüé de qué se trataba y en un museo me dieron a entender que esta zona podía ser muy rica en fósiles… comencé a salir en búsqueda de fósiles y cada vez encontraba más cosas de importancia”, describe Rubén Carolini.



Rubén había realizado un gran descubrimiento: ¡el Giganotosaurus!



Los huesos estaban petrificados por lo que estaban conservados. No se podía armar un modelo en el lugar, entonces los paleontólogos copiaron esta forma y armaron el modelo del Giganotosaurus. Hicieron tres copias, de las cuales hay una en el Museo de Oncativo, para que pueda ser visitada por turistas y vecinos de la ciudad. Otra de las copias del Giganotosaurus fue para Estados Unidos y la tercera, al Sur de la Argentina.



Mirá la nota de Hernán Ronco en El Bar del 10, con el relato sobre este gran descubrimiento y el video donde Rubén Carolini comparte su experiencia: