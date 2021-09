Las salas cinematográficas de la ciudad de Córdoba reciben siete nuevos filmes. Se proyecta el film de terror “La casa oscura”, animación con “Ainbo”, el thriller “Infidelidad mortal” y el documental musical "Oasis Knebworth 1996".

También llegan, el documental argentino “El mundo que quisiera”, y las cintas dramáticas "Los años más bellos de una" y "Undine".



Además, se verá el estreno de "Karnawal" una coproducción internacional multipremiada. Ver más info aquí.



La casa oscura



Mientras intenta superar la inesperada muerte de su marido, Beth se queda a solas en una casa cerca de un lago especialmente diseñada para ella. Aunque hace todo lo posible por no perder la cordura, los sueños no tardan en aparecer. Las perturbadoras visiones de una presencia que llama por ella en la casa comienzan a ser cada vez más frecuentes. Aunque a la luz del día todo parece normal, Beth empieza lentamente a desesperarse, por lo que decide ignorar el consejo de sus amigos e investiga en sus pertenencias tratando de encontrar alguna respuesta. Allí se topa no sólo con secretos tan extraños como terribles, sino también con un misterio que está dispuesta a resolver. Dirección David Bruckner. Con Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Vondie Curtis-Hall.

Ainbo



Es el épico viaje de una joven heroína y sus guías espirituales: Dillo un tierno y divertido armadillo y Vaca un divertido tapir, que se embarcan en la aventura de salvar su hogar en la espectacular selva amazónica. Dirección Richard Claus.

Infidelidad mortal



La doctora Holly Pierpont está en camino a una escapada romántica en un lujoso balneario. Pero en lugar de su amado esposo Russell, ella espera a su estudiante Everett. Mientras espera que aparezca, Holly descubre una venda para ojos y unas esposas. Intrigada, se los pone. Una figura que cree que es Everett entra y la ataca sexualmente. Pero en realidad es Russell y Everett es obligado a presenciar la escena en silencio. Después, Russell establece las reglas para Everett: No puede decírselo a Holly, ni Everett ni Holly pueden salir de la habitación. Si alguna de esas cosas sucede, Russell matará a la esposa de Everett y a su hijo. Dirección: Víctor García. Con Claire Forlani, Jake Abel, Titus Welliver.

Los años bellos de una vida



Un hombre y una mujer, hace años, vivieron una historia de amor fulgurante, inesperada, atrapada en un paréntesis convertido en un mito. En la actualidad, él, antiguo piloto de carreras, se pierde un poco por los caminos de su memoria. Su hijo entonces intentará ayudarlo a encontrar a la mujer que amó, a quien rememora constantemente. Dirección Claude Lelouch. Con Jean Louis Trintignant, Anouk Aimée, Souad Amidou.

Oasis Knebworth 1996



El 10 y el 11 de agosto de 1996, 250.000 fanáticos de la música se reunieron en el parque Knebworth para ver a Oasis en dos espectáculos que rompieron todos los récords y definieron una era. Oasis Knebworth 1996 es la historia de ese fin de semana y de la relación especial entre Oasis y sus fans que la hizo posible.

Undine

Undine trabaja como historiadora dando conferencias sobre Desarrollo Urbano en Berlín. Cuando el hombre que ama la abandona, la antigua leyenda de Ondina la alcanza. Undine tiene que matar al hombre que la traiciona y volver al agua. Dirección Christian Petzold. Con Paula Beer, Franz Rogowski.

El Mundo que quisiera, relatos de Umepay

Es un documental musical argentino que revela la trama humana en la que se gestó la ecoaldea Umepay en Villa Yacanto de Calamuchita en la última década. Relata la historia de sombras y luces de el “paraíso” que muchas personas buscan en estas tierras.