"Rafa, su papá y yo" es un film de Sebastián Muro que se presenta en la plataforma Puentes de Cine. Ya está disponible.



En la pelíula, Sebastián Muro, el director de esta película, empieza a filmar a su padre, Rafa, un extrovertido empresario organizador de eventos, para un ejercicio de la facultad.

Hipnotizado por la comodidad y displicencia de su padre frente a la cámara, Sebastián continúa filmándolo hasta que, sin quererlo, empieza a contar su propia historia familiar y da con un tema no saldado con su padre: su ausencia de casi una década cuando Sebastián era niño.



Muro explica: "Desde el primer momento en que empecé a filmar a Rafa, quedé cautivado por la atracción entre él y la cámara. Era su desfachatez, en parte producto de mi lugar privilegiado como hijo-cineasta, lo que me impulsó, sin ningún camino cierto, a seguir filmándolo.

Poco a poco, mientras lo perseguía en todas sus actividades, empezó a aparecer mi lugar dentro de la película, y me di cuenta de que tenía que usar ese lugar para entender mejor qué me pasaba con él.

Finalmente, la película trata sobre la paternidad como problema, sobre cómo un padre estuvo a punto de repetir los errores del suyo pero no lo hizo, sobre cómo una película puede ser un encuentro entre un padre y un hijo y sobre qué hacer con las heridas del pasado".



En la cinta participan Rafael Muro, Fabiana Yanun, Inés Baum, Andrés Muro, Jaime Muro, María Eva Alvarez, Sandra Flomenbaum, Karina Flomenbaum, Lola Muro, Juana Muro, Miguel Angel Esmoris, Luis Muro Crousillat, Palena Muro, Francisco Muro, Antonieta Guerrero de Muro, Luis Lolin Alejandro Muro Guerrero, Carol Lolina Muro Guerrero, Oscar Muro Doig, Mariangel Muro Brandon, Alejandro Muro, José Muro Alcántara.



Para verla hay que ingresar a "Sala de Cine Virtual" dentro de la web http://www.puentesdecine.com

Se paga una entrada de $ 160, vía Mercado Pago, tarjeta de débito o crédito. La entrada para ver la película tiene una duración de 24 hs.



Mirá el tráiler: