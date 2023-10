Se lanzó la programación de la 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El encuentro se va a realizar del 2 al 12 de noviembre y durante el acto de lanzamiento se reconoció al director Adolfo Aristarain con el Premio Astor a la Trayectoria y se anunció la presencia en la ciudad balnearia del realizador español Juan Antonio Bayona.



Además, se dio a conocer que habrá proyecciones fuera de competencia de las últimas películas de importantes figuras como Taika Waititi, Yorgos Lanthimos, Michel Gondry, Lisandro Alonso, Martín Rejtman y Fernando Trueba.

La Competencia Internacional cuenta con participación de once países en once títulos, entre los que se presentarán seis estrenos mundiales: las argentinas "Elena sabe" (Anahí Berneri), "Partió de mí un barco llevándome" (Cecilia Kang) y "Las almas" (Laura Basombrío); la peruana "Kinra" (Marco Panatonic); la portuguesa "UBU" (Paulo Abreu) y "Animal/Humano" (Alessandro Pugno), coproducción entre España, Italia y México.



En tanto, tendrán su estreno latinoamericano en la Competencia Internacional "Mimang" de Kim Taeyang (Corea del Sur), "Arthur & Diana" de Sara Summa (Alemania), "Seagrass" de Meredith Hama-Brown (Canadá), "LaRoy" de Shane Atkinson (Estados Unidos) y "No voy a pedirle a nadie que me crea" de Fernando Frías de la Parra (México y España).



La película de apertura será "Hombre de la esquina rosada" (1962), de René Mugica, basada en un cuento de Jorge Luis Borges, en su versión restaurada digitalmente en 4K a partir de los negativos originales, mientras que la función de clausura estará a cargo de "Fallen Leaves", el más reciente trabajo del finlandés Aki Kaurismäki.



La visita internacional más relevante será la del barcelonés Bayona, director de recordados títulos como "El orfanato", "Lo imposible" y "Jurassic World: el reino caído", que recibirá un premio a la trayectoria y presentará su último trabajo sobre la tragedia de los Andes, el filme producido por Netflix "La sociedad de la nieve", además de impartir una charla.

VER: "La sociedad de la nieve": fecha de estreno y detalles sobre la película

También se les rendirá tributo a la trayectoria a Ana Katz y a la Cinemateca Uruguaya, cuya directora, María José Santacreu, tendrá un encuentro con Graciela Borges.



Sección “Panorama” y “Autores”

Para difundir miradas novedosas, el Festival dispuso en las secciones "Panorama" y "Autores" películas tanto de directores de renombre y trayectoria como de las nuevas generaciones, como los más recientes trabajos de Taika Waititi, Yorgos Lanthimos, Bertrand Bonello, Michel Gondry, Hong Sang-soo, Lisandro Alonso, Kleber Mendonça Filho, Víctor Erice, Martín Rejtman, Andrés Di Tella, Edgardo Cozarinsky y Rafael Ferro, Alice Rohrwacher, Gonzalo García Pelayo, Angela Schanelec, Fernando Trueba y Javier Mariscal, Noora Niasari, Laura Ferrés y Liz Lobato.



Estarán presentes también realizadores del mundo para acompañar las películas que forman parte de la programación: Fernando Frías de la Parra, Meredith Hama-Brown, João Salaviza, Renée Nader Messora, Gonzalo García Pelayo, Paulo Abreu, Liz Lobato, Marco Panatonic, Shane Atkinson, Alessandro Pugno, André Novais Oliveira, Martha von Mechow, Francisco Rodríguez Teare, Javier Macipe y Víctor Iriarte.

El Festival, que es el único de Latinoamérica entre los catorce festivales competitivos reconocidos de "Clase A" por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) en todo el mundo, distinción que comparte con muestras como Cannes y San Sebastián, fue presentado por los ministros de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; y Cultura de la Nación, Tristán Bauer.



También fueron de la partida el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle; el presidente del Festival, Fernando Juan Lima, y el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, Luis Scalella, entre otras autoridades.



Archivos censurados y los 40 años de la democracia en Argentina



Otra novedad anunciada fue que, a partir de los 40 años de democracia en Argentina, la Cinemateca Nacional Incaa y la Biblioteca y Archivo de la Enerc recuperaron del archivo del Ente de Calificación Cinematográfica materiales censurados por la última dictadura, que se exhibirán en el Festival.



A su vez, se presentará durante el Festival el libro "Fundido a negro. Cine y censura a 40 años del retorno de la democracia", con la colaboración de autores como Graciela Borges, Lita Stantic, Manuel Antín, Albertina Carri, Victoria Solanas y Eugenio Zaffaroni.



Durante el Festival se podrá ver también "Un lugar en el mundo" y "Martín (Hache)" como parte del homenaje a Aristarain, quien no estuvo presente en el evento pero remitió a su hijo Bruno y a su amigo Fito Páez para recibir el Premio Astor a la Trayectoria.



En cuanto a la dinámica del festival, habrá siete secciones competitivas oficiales: internacional, latinoamericana y argentina, divididas entre cortos y largometrajes, "Estados alterados" y "Work in Progress".



Los jurados de las distintas secciones estarán conformados por Charles Tesson, Celina Murga, Mimi Plauché, Prano Bailey-Bond, Tana Schémbori, João Pedro Fleck, Laura Paredes, María Paula Lorgia, Toby Poser, Haroldo Borges, María Álvarez, Flavia Dima, Leandro Listorti, Juliana Antunes, Florencia Schapiro, Felipe Guerrero y Marcela Santibáñez.



Los focos temáticos de este año estarán dedicados al realizador argentino Esteban Sapir; a la actriz, guionista y directora española Ana Mariscal; a la influencia mutua entre el cine y los cómics; al cine de Georgia, con tres películas seleccionadas y presentadas por el director georgiano Aleksandre Koberidze; y Fantásticas: nuevas voces del cine británico de género.



Con el apoyo del Instituto Francés y la Embajada de Francia en Argentina se realizará el foco Historia del cine francés. Además, en la sección Super 8/16 mm se podrán ver películas dirigidas por Marta Minujín, Leandro Katz, Elda Cerrato, David Lamelas y Narcisa Hirsch.

Como en anteriores ediciones, el festival tendrá también cine al aire libre en Mar del Plata, con proyecciones gratuitas en el Espacio Unzué de los grandes estrenos nacionales del año, que serán presentados por sus realizadores y protagonistas: habrá funciones de "Blondi" de Dolores Fonzi, "Puan" de María Alché y Benjamín Naishtat, "Casi muerta" de Fernán Mirás, "Los delincuentes" de Rodrigo Moreno, "No me rompan" de Azul Lombardía y "El rapto" de Daniela Goggi.

(Fuente Télam)