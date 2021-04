Este viernes se lanzó la película cordobesa "El culto. Un retrato de reuniones evangélicas", dirigida por Almendra Fantilli.



La Avant-Premiere se presentó en el Cine Gran Rex (Av. General Paz 174, Córdoba) este viernes y habrá una segunda función este sábado 10 de abril a las 21 horas.

El Culto es un registro documental etnográfico y nativo que muestra de principio a fin la celebración de cuatro comunidades de tradición evangélica; su directora, quien creció al interior de una comunidad evangélica, nos invita a contemplar un mosaico de similitudes y diferencias, de acuerdos y tensiones, de palabras y silencios en búsqueda de la trascendencia y la manera en que en el Culto se cruzan historias personales y colectivas de tristezas, alegrías, esperanza y redención, y se manifiestan, explícitas o latentes, disputas por el sentido y la identidad cristiana evangélica.



En diálogo con la directora Almendra Fantilli, nos describe cómo surge la idea de este proyecto: "En 2016 derrumbaron un templo evangélico histórico en el centro de la ciudad. Investigué si había registros de video de las reuniones en ese lugar y otras iglesias y no había nada, solo algunas fotografías. Eso me llamó mucho la atención y quise hacer un registro de estos encuentros".

Además agrega: "El hecho de la demolicón fue muy relevante para mí porque generó la pregunta acerca de los espacios que congregan a la Fe, a la gente, a la liturgia, cómo eran usados. Además, tengo un amigo teólogo que estaba realizando un libro y hablaba de la centralidad del culto en la espiritualidad cristiana evangélica, sumado también a que en 2017 fueron las celebraciones por los 500 años de la Reforma Protestante, un evento que trajo consigo jornadas de reflexión y encuentro. Todo esto estaba ahí latente". Estos sucesos fueron la chispa que encendieron la imaginación de la realizadora y puso manos a la obra.



-En el principio del proyecto hubo una búsqueda personal sobre lo que expresan los diferentes cultos religiosos?



Si, la búsqueda personal, por lo que expresa el culto y en particular el culto evangélico, fue el motor del proyecto en el principio y en las distintas etapas y todavia sigue vigente esa búsqueda. Creo que en lo personal me genera la incógnita y la busqueda acerca de cómo lo humano me conecta con lo divino y cómo los diferentes espacios que facilitan estos encuentros. También, cómo en esa búsqueda se crea comunidad, se procura un espacio con el otro, se propicia un espacio de encuentro.

La pregunta siempre fue ¿cómo fue filmar eso? También desde mi propia búsqueda de la tradición cristiana evangélica… en la experiencia cristiana la divinidad se hace ser humano en la persona de Jesús, entonces cuando te juntas con otro también te encuentras con Jesús. Esos cruces de sentido a mí me interpelaba y esa pregunta acerca de cómo represantarlo y filmarlo, se fue resolviendo a medida que se fue definiendo la estética de la película. Que seria mostrando con cámara en mano, en tiempo real, lo que sucedía en el ambiente del culto. Tratar de transmitir esa sensación de temporalidad presente.



Mirá el tráiler:

Reconocimientos



El documental fue seleccionado en el "Festival del Cinema di Cefalù" de Italia, en el "Liberation Docfest" de Bangladesh, en el "Festival FlixRep" de Estados Unidos, en el "Filmoptico International Film Festival" de España, y en el "Ufology and Paranormal Phenomena International Film Festival" de Argentina. Cuenta con el Aval Institucional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UNC).



El largometraje "El Culto” fue producido por LUMEN, en colaboración con Grupo Documenta, bajo la tutoría de Dario Arcella y Marina Rubino, en el marco de talleres de Cine Documental Comunitario impartido por el ENERC-INCAA, en colaboración con el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. También ha formado parte del Proyecto de Investigación Mujeres indígenas, mujeres creyentes. Etnografías entre el Chaco y los Andes (SECyT UNC), bajo la dirección de Mariana Espinoza.