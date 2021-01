"Gracias a Dios estoy bien”, escribrió Soledad Silveyra en Twitter, donde explicó: "Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores".

La actriz y conductora , internada desde el viernes luego de que en un estudio programado descubrieran no solo que tenía la carótida obstruida sino que había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) tiempo atrás del que nunca se percató, comunicó esta tarde por redes sociales que está en buen estado de salud.

Muy agradecida con médicos y allegados Soledad cuenta: "Me hice una resonancia y me dijeron que era algo cerebral y me practicaron un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stend (sic)”.

La artista de 68 años se presentó antes de ayer por la tarde en el Sanatorio Otamendi para realizarse una tomografía computada, y los especialistas en diagnóstico por imagen detectaron que presentaba una obstrucción, por lo que inmediatamente le practicaron un procedimiento para destapar la arteria.

“Solita” permanecía internada acompañada de su familia a la espera del tratamiento que dispongan sus médicos.

Su representante, Javier Furgang, descartó a Télam las versiones mediáticas que señalaban que “Solita” había sido internada de emergencia.

“Este ACV que le detectaron es de hace un tiempo atrás. Por lo de la carótida le practicaron un cateterismo que salió bien”, detalló Furgang, y amplió: “No fue algo de urgencia; es más, se lo detectaron durante una tomografía que estaba programada”.

Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias! — Soledad Silveyra (@valientesoledad) January 9, 2021

(Fuente: Télam)