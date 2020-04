26 de Abril de 1992 : fallece Eleodoro Horacio Aguirre, en Campo Quijano, su ciudad natal en la Provincia de Salta. Guitarrista, cantor y compositor. Ingreso a las filas de los "Cantores del Alba" en el año 1960, con solo 22 años de edad y en reemplazo de Alberto González Lobo.

Obras: Chaya borracha (con Javier Pantaleón) - Contrapunto en bagualas (con Javier Pantaleón) - El que toca nunca baila (con Hugo Alarcón) - Serenata otoñal (con José Gallardo), entre otras.

Los Guaranies - Serenata otoñal con la voz de Tutu Campos

Cumple 71 años. El 26 de abril de 1949 nació en Buenos Aires Carlos Bianchi, el técnico más ganador en la historia del fútbol argentino. El “Virrey” obtuvo 6 títulos con Vélez y 9 con Boca, entre ellos, 4 Copas Libertadores y 3 Intercontinentales. Además, es el máximo goleador de Vélez y jugó muchos años en Francia. Un video muy divertido del año pasado cuando cumplió 70...

DESOPILANTE! CARLOS BIANCHI y MARGARITA FESTEJAN sus 70 AÑOS!

1903: en la ciudad de Madrid (España) se funda el Club Atlético de Madrid.

ATLÉTICO DE MADRID: Un Club histórico - CUT OUT STORIES

El 26 de abril de 1564 nació William Shakespeare, poeta, actor y dramaturgo inglés. Un escritor reconocido como el más grande de todos los tiempos en la historia de la literatura, escribió tragedias como: Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, El Rey Lear.

10 Curiosidades sobre William Shakespeare.

1924: se publica El proceso, la primera de las grandes novelas de Franz Kafka.

El Proceso de Franz Kafka - Mariano Candioti

El 26 de abril de cada año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) celebra en conjunto con los países miembros de la organización, el “Día Mundial de la Propiedad Intelectual” desde el año 2000. Se eligió este día porque fue la fecha en que el OMPI empezó a operar en 1970 desde Ginebra, Suiza.

Los miembros de la OMPI a través de distintas Instituciones realizan diversas actividades para fomentar la cultura de la Propiedad Intelectual (PI) entre la población, tales como dar a conocer la importancia de las patentes, derechos de autor, marcas, denominaciones de origen y otras figuras de protección y su impacto en la vida diaria.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -

1931: se publica la novela Las olas, de Virginia Woolf.

Las Olas - Virginia Woolf (1931) | Rodrigo Eker

El 26 de abril de 1986 se produjeron dos explosiones en la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, mientras se llevaba a cabo un experimento para probar la gama inercial de la unidad turbo-generadora. Un fallo en el sistema de seguridad hizo que los elementos de enfriamento no se activen.

El vapor de la primera explosión destruyó el techo de hormigón, y la segunda fue aún peor, provocando la muerte de dos personas y obligando a evacuar a 116.000 personas. Se estima que la explosión fue 500 veces mayor que las realizada por la bomba de Hiroshima en 1945, la más devastadora de la historia bélica. Además, por la radiación liberada, más de 5 millones de personas estuvieron expuestas.

Para quienes quieran detenerse a ver o recordar aquí les presentamos completo este documental de Discovery Channel.

El desastre nuclear de Chernobyl (1986) Documental completo

Teresa Blasco nació el 26 de abril de 1931 en Chile y murió el 11 de agosto de 2006, Buenos Aires, fue una actriz argentina.

En 1962 integró (junto a Evangelina Salazar, Marilina Ross, Mabel Pessen, etc.) el elenco del ciclo Señoritas alumnas, y ese mismo año se consagró en Dr. Cándido Pérez, Señoras, con Juan Carlos Thorry y Julia Sandoval, donde compuso a una cómica mucama y fue llevado al cine. Gracias a ese éxito se afianzó en cine y teatro. En 1964 tuvo una breve aparición en La Cigarra no es un bicho, con Amelia Bence y en 1965 La Pérgola de las Flores, donde se destacó. Su único protagónico lo realizó junto a Fernando Siro en Esta noche mejor no.

TERESA BLASCO, DIANA MAGGI, AMELIA BENCE, MALVINA PASTORINO y MIRTHA LEGRAND en una reunción en la Asociación Argentina de Actores (1962), previa a la filmación de "La cigarra no es un bicho", dirigida por Daniel Tinayre

Cumple 80 años: Giovanni Giorgio Moroder nació en Val Garden Trentino-Alto Adige el 26 de abril de 1940, es un productor, cantante, compositor y DJ italiano que innovó en la llamada música disco, convirtiéndose en una gran influencia para la música de baile posteriormente conocida como música techno y también de la aparición de nuevas variantes musicales del disco, tales como el eurodisco y el Hi-NRG. Tres veces ganador del premio Oscar como compositor, es particularmente conocido como productor musical de Donna Summer. Canciones como Love to Love You Baby y I Feel Love (con su poderoso uso de sintetizadores, clavinet y caja de ritmos) son célebres y muy reproducidas por grupos incluso en estos días. Un recital reciente...sin traducción pero entretenido para ver....

Giorgio Moroder - live at Lowlands 2019

Cumple 26 años: Zoe Smith nació en Londres el 26 de abril de 1994, es una deportista británica que compite en halterofilia. Ganó dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Halterofilia, en los años 2014 y 2019.

Halterofilia: Deporte que consiste en el levantamiento de halteras o pesas; los participantes se dividen en diferentes categorías según su peso y vence aquel que consigue levantar mayor peso sumando los obtenidos en los dos movimientos realizados: el de arrancada y el de levantada y tierra.

"La halterofilia es un deporte olímpico". Video sin traducción pero vale ver su entrenamiento.

Weightlifting training with Zoe Smith & Rebekah Tiler

Lucille Désirée Ball nació en Jamestown, Nueva York el 6 de agosto de 1911 y murió en Los Ángeles, California el 26 de abril de 1989, fue una comediante, actriz, modelo y productora ejecutiva estadounidense, famosa por protagonizar los programas I Love Lucy, The Lucy-Desi Comedy Hour, The Lucy Show, Here's Lucy y Life with Lucy. Fue una de las estrellas más populares e influyentes en su país, con una de las carreras más largas de Hollywood, especialmente en la televisión, donde Ball comenzó a actuar en la década de 1930, convirtiéndose en actriz de radio y estrella de películas clase B en los años 1940. Entre las décadas de 1960 y 1970, aún continuaba grabando películas

Yo amo a Lucy (Español Latino)

Maria Margarethe Anna Schell nació en Viena, Austria el 15 de enero de 1926 y murió en Preitenegg, Austria el 26 de abril de 2005, fue una actriz de teatro, cine y televisión austríaca. Su carrera actoral comenzó en 1942 cuando, sin experiencia previa alguna, actuó en la película Der Steinbruch (La cantera) del director Sigfrit Steiner. Fue una de las pocas actrices del ámbito germanoparlante que alcanzó fama mundial. La llamaban el "ángel rubio", debido a su rostro luminoso y sus ademanes melodramáticos de niña inocente y sentimental. Trabajó en numerosas comedias románticas. Inolvidable escena en "Los hermanos Karamazov"

Maria Schell giving her Gypsy Dance

Jonathan Demme nació en Baldwin, Nassau, Nueva York el 22 de febrero de 1944 y murió en Nueva York el 26 de abril de 2017, ​ fue un director de cine, productor y guionista estadounidense, ganador del Óscar al mejor director en 1991 por El silencio de los inocentes .También dirigió otra galardonada película en 1993 como fue Filadelfia.

La mejor escena de El Silencio de los inocentes...

The silence of the lambs - Clarice meets Hannibal (subtitulado)

Y la mejor escena de Filadelfia...

Philadelphia Best Scene - Andrew, death and Opera - Subtitulado Español HD

Que tengas un buen día...y quedate en casa.