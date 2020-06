The Flaming Lips "Race For The Prize" - Late Show #PlayAtHome

El grupo The Flaming Lips es famoso por realizar conciertos de formas llamativas.

En sus recitales cuentan con disfraces, globos, títeres, proyecciones de vídeo, configuraciones de luces, manos gigantes, grandes cantidades de lanza confeti y burbujas plásticas. Esta vez, les sirvió para hacer un show con público en el medio de la pandemia por el coronavirus.

La banda de rock se presentó en el programa de televisión The Late Show con Stephen Colbert. El cantante Wayne Coyne y sus compañeros hicieron un show donde se mantuvo el distanciamiento social con burbujas gigantes. Aunque la idea es previa a la pandemia.

Cada músico se metió en una burbuja y desde allí interpretó su instrumento sin interacción ni contacto físico con sus compañeros. El público también disfruta del evento sin contacto con las otras personas.

The Flaming Lips nació en Oklahoma City, Oklahoma en 1983. Instrumentalmente, su sonido contiene exuberantes arreglos de rock psicodélico de varias capas, pero líricamente sus composiciones muestran elementos del rock espacial, incluyendo inusuales títulos de canciones y álbumes. Por ejemplo "Transmissions from the Satellite Heart" (Transmisiones desde el corazón satélite), "Hit to Death in the Future Head" (Golpeado hasta la muerte en la futura cabeza) o "Clouds Taste Metallic" (Las nubes saben a metal).