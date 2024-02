MUBI, la plataforma de streaming global, ha anunciado el estreno exclusivo en Argentina de "Priscilla", la aclamada película de Sofia Coppola.



El drama, elogiado en el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia y el BFI London Film Festival, ha sido seleccionado para los premios EE BAFTA 2024.

La película ofrece una perspectiva íntima del noviazgo y matrimonio turbulento de Elvis y Priscilla Presley, explorando la faceta privada de la superestrella del rock and roll a través de los ojos de la adolescente Priscilla Beaulieu. Jacob Elordi y Cailee Spaeny también han recibido nominaciones destacadas por sus actuaciones en la película.

La película tendrá su estreno exclusivo en MUBI, vía streaming a partir del 1 de marzo de 2024.

Recientemente, Sofia Coppola y la película han sido seleccionadas para los premios EE BAFTA 2024 en las categorías de Dirección y Maquillaje y peinado. Jacob Elordi ha sido nominado al BAFTA EE Rising Star 2024, mientras que Cailee Spaeny ha sido nominada recientemente como Actriz Revelación del Año en los 2024 London Film Critics Circle Awards y ha sido nominada a Mejor Actriz en una Película de Drama en los pasados Globos de Oro 2024.

Sobre la película

Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, el hombre que ya es una meteórica superestrella del rock and roll se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante enamorado, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo. A través de los ojos de Priscilla, Sofia Coppola cuenta la cara oculta de un gran mito americano en el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland, en este retrato profundamente sentido y deslumbrantemente detallado del amor, la fantasía y la fama.

Sobre Sofía Coppola

Sofia Coppola ha escrito y dirigido su octava película, Priscilla, basada en las memorias "Elvis y yo" de Priscilla Beaulieu Presley. La película está protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi, y producida por Coppola, Youree Henley y Lorenzo Mieli.

Coppola hizo historia en 2017 al convertirse en la segunda mujer en ganar el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes, y la primera desde 1961, por su película The Beguiled, protagonizada por Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning y Colin Farrell.

Coppola debutó como directora con The Virgin Suicides (1999), adaptación de la novela homónima de Jeffrey Eugenides, ganadora del Premio Pulitzer. La película fue protagonizada por Kirsten Dunst, Josh Hartnett, James Woods y Kathleen Turner. Con un estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes, The Virgin Suicides le valió posteriormente el MTV Movie Award a la Mejor Dirección Revelación.



Luego llegó la película Lost in Translation (2003), con la que ganó el Oscar al Mejor Guion Original, así como nominaciones al Oscar a Mejor Dirección y a la Mejor Película. Bill Murray y Scarlett Johansson ganaron los premios BAFTA al Mejor Actor y a la Mejor Actriz, respectivamente, entre otros muchos galardones que el reparto y el equipo recibieron en todo el mundo.

Su tercer largometraje como guionista y directora, Marie Antoinette (2006), se basó en parte en la biografía de Antonia Fraser "Marie Antoinette: The Journey", y se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Cannes. La película, que Coppola también produjo, fue protagonizada por Kirsten Dunst en el papel principal. La diseñadora de vestuario de la película, Milena Canonero, ganó un Oscar por su trabajo en la película.

Somewhere (2010) se rodó en el Chateau Marmont de Los Ángeles. Ella escribió, dirigió y produjo la película, protagonizada por Stephen Dorff y Elle Fanning. Se estrenó en la edición 67 del Festival de Venecia, donde fue galardonada con el León de Oro.

Su siguiente película, The Bling Ring (2013), basada en hechos reales, sigue a un grupo de adolescentes en una emocionante e inquietante ola de crímenes en Hollywood Hills, con un reparto formado por Emma Watson, Leslie Mann, Taissa Farmiga y Katie Chang. A Very Murray Christmas fue estrenada por Netflix en diciembre de 2015. Coppola escribió, produjo y dirigió la película en la que Bill Murray reúne a un reparto de estrellas para una noche de música, comedia y buen humor en este homenaje a los clásicos programas de variedades navideños. Más recientemente, escribió y dirigió On The Rocks (2020). La película sigue a una joven madre que se reencuentra con su padre playboy en una aventura en Nueva York.

Además de su carrera cinematográfica, Sofía dirigió una producción del clásico de Verdi, La Traviata, en la Opera House en Roma, para la que se ha asoció con el diseñador de moda Valentino Garavani y el diseñador de producción Nathan Crowley. En 2022, creó una sala para la exposición In America: An Anthology of Fashion, del Museo Metropolitano de Arte.

Coppola creció en el norte de California y estudió Bellas Artes en el Instituto de las Artes de California.