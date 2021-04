En una ceremonia absolutamente distinta a lo visto anteriormente, se entregaron los Oscar en la ceramonia número 93.

En Los Ángeles se utilizaron como sedes: el histórico Dolby Theatre y la Union Station, una estación de tren usar en 1939 en lo que hoy es el centro de la ciudad y con amplios espacios al aire libre para albergar a los invitados.

La sede de Londres fue el British Film Institute. Del otro lado del Canal de la Mancha la acción se concentró en el estudio del Canal Plus en París y, a diferencia de Londres, no hubo acompañantes.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió con el agradecimiento del director danés de la película ganadora como mejor cinta internacional "Otra ronda". Thomas Vitenberg dedicó muy emocionado el Oscar a su hija Ida fallecida en un accidente ocurrido en mayo de 2019, cuatro días antes de comenzar el rodaje de esta película en la que también iba a participar.

Las canciones nominadas se vieron en la previa de la ceremonia oficial.

Lamentamos que no haya ganado el Documental chileno El agente Topo, dirigido por Maite Alberdi. Su protagonista, el anciano Sergio Chamy, viajó por primera vez en avión para estar presente en la ceremonia. Se impuso otro excelente documental como lo es "Mi maestro el pulpo" dirigido por James Reed y Pippa Ehrlich.

Temas recurrentes en esta entrega: la pandemia, la disputa entre la proyección en pantalla por streaming y la apertura de los cines, diversos gestos solidarios de instituciones y las cuestiones raciales y de género.

El ritmo de la televisación fue mucho más dinámico con esta modalidad.

L os ganadores ...

Mejor película:

El padre (el padre)

Judas y el mesías negro

Mank

Minari. Historia de mi familia (Minari)

Nomadland. GANADORA

Una joven prometedora

Sound of Metal (El sonido del metal)

El juicio de los 7 de Chicago (The Trial of the Chicago 7)

Mejor actriz protagonista:

Viola Davis, por La madre del blues (Ma Rainey's Black Bottom)

Andra Day, por Los Estados Unidos contra Billie Holiday (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer

Frances McDormand, por Nomadland. GANADORA

Carey Mulligan, por Una joven prometedora

Mejor actor protagonista:

Riz Ahmed, por Sound of Metal (El sonido del metal)

Anthony Hopkins, por El padre. GANADOR

Chadwick Boseman, por La madre del blues (Ma Rainey's Black Bottom)

Gary Oldman, por Mank

Steven Yeun, por Minari

Mejor actor de reparto:

Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya, por Judas y el mesías negro. GANADOR

Leslie Odom Jr., por Una noche en Miami... (One Night in Miami)

Paul Raci, por Sound of Metal (El sonido del metal)

Lakeith Stanfield, por Judas y el mesías negro

Mejor actriz de reparto:

Maria Bakalova, por Borat, película film secuela (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close, por Hillbilly, una elegía rural (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman, por El padre

Amanda Seyfried, por Mank

Youn Yuh-jung, por Minari. GANADORA

Mejor dirección:

Thomas Vitenberg, por Otra ronda (Another Round)

David Fincher, por Mank

Lee Isaac Chung, por Minari

Chloé Zhao, por Nomadland (nuestro voto) GANADORA

Emerald Fennell, por Una joven prometedora (Hermosa venganza)

Mejor guión original:

Judas y el mesías negro

Minari

Una joven prometedora (Hermosa venganza) GANADORA

Sound of metal (El sonido del metal)

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor guión adaptado:

Borat, Película Film Secuela

El padre, Ganadora

Nomadland

Una noche en Miami...

Tigre Blanco (The White Tiger)

Mejor película internacional:

Otra ronda (Another Round), de Thomas Vinterberg (Dinamarca) Ganadora !

Collective, de Alexander Nanau (Rumanía)

Better Days (Shaonian de ni), de Derek Tsang (Hong Kong)

The Man Who Sold His Skin, de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic (Bosnia Herzegovina)

Mejor película documental:

Collective, de Alexander Nanau

Crip Camp, de James Lebrecht y Nicole Newnham

El agente topo, de Maite Alberdi

My octopus teacher (Mi maestro el pulpo) de Pippa Ehrlich & James Reed GANADOR

Tiempo, de Garrett Bradley

Mejor película de animación:

Alma (Soul) GANADORA

Wolfwalkers

Más allá de la Luna (Over The Moon)

Adelante

La oveja Shaun. La película: Granjaguedón (A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon)

Mejor cortometraje de ficción, acción real:

Sintiendo a través

La sala de letras

El presente

Dos extraños lejanos GANADOR

Ojo blanco

Mejor cortometraje animado:

Madriguera

Loci Genio

Si pasa algo, te amo GANADOR

Ópera

Mejor cortometraje documental:

Un concierto es una conversación

Una canción de amor para Latasha

Colette (GANADORA)

No dividir

Guardián del hambre

Mejor montaje:

El padre

Nomadland

Una joven prometedora

Sonido de metal (El sonido del metal) GANADORA

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor fotografía:

Judas y el mesías negro

Mank. GANADORA

Noticias del gran mundo (Noticias del mundo)

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor diseño de producción:

El padre

La madre del blues

Mank. GANADORA

Noticias del gran mundo

Principio

Mejor diseño de vestuario:

Emma

La madre del blues, Ganadora

Mank

Mulán (Mulan)

Pinocho (Pinocho)

Mejor maquillaje y peluquería:

Emma

Hillbilly, una elegía rural

La madre del blues, Ganadora

Mank

Pinocho

Mejores efectos visuales:

Problemas de monstruos (amor y monstruos)

Cielo de medianoche

Mulán

El magnífico Iván (El único y único Iván)

Principio (Tenet) GANADORA

Mejor banda sonora:

Da 5 Bloods

Mank GANADORA

Minari

Noticias del gran mundo

Alma

Mejor canción original

Fight for You, HERde Judas y el mesías negro

Hear My Voice, de El juicio de los 7 de Chicago

Husavik, de Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga

Io Sí (Visto), de La vida por delante

Speak Now, de Una noche en Miami ...

Mejor sonido: